Кількість людей у Харкові після звільнення більшої частини регіону тільки збільшується, - депутат облради Скорик
Починаючи з моменту, коли була визволена більша частина Харківської області - населення Харкова тільки збільшується
Про це у ефірі Еспресо заявив депутат Харківської облради Олександр Скорик.
"Починаючи з дня, коли була визволена основна частина Харківської області - населення Харкова тільки збільшується. Кількість автомобілів збільшується, у центрі уже бувають затори", - зазначив він.
За словами Скорика, відтоку населення немає.
"Мої знайомі, які виїздили або за кордон, або стали внутрішніми переселенцям на період активної фази боїв, практично всі повертаються додому. Кількість людей тільки збільшується. Всі, хто досі не в Харкові, мріють повернутися до міста і жити тут", - підсумував депутат.
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