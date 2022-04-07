Кількість поранених дітей від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зросла до 297, зруйновано 84 школи
Зв час повномасштабної війни РФ проти України загинуло 167 дітей, ще понад 297 отримали поранення. Також окупанти пошкодили 928 українських закладів освіти, із яких 84 повністю зруйнували
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 464 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 167. Зросла кількість поранених - більше 297", - зазначили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, оскільки триває встановлення їх у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За отриманою інфромацією, найбільше постраждалих дітей у Києві -16, Київській - 86, Донецькій - 81, Харківській - 73, Чернігівській - 50, Миколаївський - 39, Луганській - 32, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Зокрема, 6 квітня до моргу доставлено тіло 12-річної дівчинки, яка в березні під час обстрілів згоріла в автомобілі на трасі поблизу села Ягідне Чернігівської області.
У березні під час тимчасової окупації територій Вишгородського району Київщини окупанти обстріляли мирних мешканців смт Димер, поранивши дитину та вбивши її батька.
Також 22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення в результаті артобстрілу міста Харкова.
"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю", - додали в ОГПУ.
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