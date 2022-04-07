Кількість поранених дітей від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зросла до 297, зруйновано 84 школи

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Більше 464 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 167. Зросла кількість поранених - більше 297", - зазначили ювенальні прокурори.



Дані не остаточні, оскільки триває встановлення їх у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За отриманою інфромацією, найбільше постраждалих дітей у Києві -16, Київській - 86, Донецькій - 81, Харківській - 73, Чернігівській - 50, Миколаївський - 39, Луганській - 32, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.



Зокрема, 6 квітня до моргу доставлено тіло 12-річної дівчинки, яка в березні під час обстрілів згоріла в автомобілі на трасі поблизу села Ягідне Чернігівської області.



У березні під час тимчасової окупації територій Вишгородського району Київщини окупанти обстріляли мирних мешканців смт Димер, поранивши дитину та вбивши її батька.



Також 22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення в результаті артобстрілу міста Харкова.



"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю", - додали в ОГПУ.

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