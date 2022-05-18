Кількість поранених унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну дітей зросла до 424
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 229 дітей, кількість поранених за минулу добу зросла на одного, до 424 дітей. Окупанти пошкодили 1772 українські заклади освіти, 161 із яких повністю знищили
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграм.
"За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 424 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.
За даними Офісу, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 141, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
Так, 17 травня внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Бахмуті Донецької області тяжко травмована 9-річна дитина.
РФ своїми бомбардуваннями та обстрілами українських міст та сіл пошкодила 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю, додали в Офісі генпрокурора.
- Нагадаємо, лікарі в Дніпрі рятують життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.
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