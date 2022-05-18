Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграм.

"За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 424 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.

За даними Офісу, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 141, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 17 травня внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Бахмуті Донецької області тяжко травмована 9-річна дитина.

РФ своїми бомбардуваннями та обстрілами українських міст та сіл пошкодила 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю, додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, лікарі в Дніпрі рятують життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

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