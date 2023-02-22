Про це повідомляє інформаційна агенція Анадолу.

Голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу на брифінгу у Координаційному центрі у Хатаї зазначив, що стан 18 поранених наразі критичний, пошуково-рятувальні роботи на руїнах 5 будівель тривають.

"Співробітники компетентних служб перебувають на місцях і продовжують свою діяльність", - розповів Сойлу.