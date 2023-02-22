Кількість постраждалих через нові землетруси в турецькій провінції Хатай зросла до 562, загинули шестеро людей
Кількість постраждалих внаслідок землетрусу в турецькій провінції Хатай 20 лютого зросла до 562 людей, наразі відомо про шістьох загиблих
Про це повідомляє інформаційна агенція Анадолу.
Голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу на брифінгу у Координаційному центрі у Хатаї зазначив, що стан 18 поранених наразі критичний, пошуково-рятувальні роботи на руїнах 5 будівель тривають.
"Співробітники компетентних служб перебувають на місцях і продовжують свою діяльність", - розповів Сойлу.
- 20 лютого у турецькій провінції Хатай стався новий землетрус магнітудою 6,4 бала. Вночі на 21 лютого було відомо вже за щонайменше 294 постраждалих і 3 загиблих.
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