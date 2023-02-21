Нові землетруси у Туреччині: кількість постраждалих зросла до 294

Нові дані уточнив очільник моз Туреччини Фахреттін Коджа.

"У нас 294 поранених внаслідок двох землетрусів, що сталися сьогодні ввечері (20 лютого, - ред.) в Хатаї", - написав він у твіттері.

Коджа зазначив, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.

"Після першого медичного втручання їх транспортували до Адани та Дьортьола повітряним та наземним транспортом. Польові лікарні в усіх наших районах продовжують надавати необхідні послуги нашим пацієнтам", - додав міністр.

До цього міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу повідомляв, що в Туреччині внаслідок двох нових землетрусів загинули щонайменше 3 людини, ще 213 поранених.

Раніше видання CNN зазначило, що підземні поштовхи магнітудою 6,4 бала сталися в Туреччині в понеділок, через два тижні після потужного землетрусу, який забрав життя десятків тисяч людей в Туреччині і Сирії.

Зокрема видання додавало, що землетрус стався в місті Дефне в південній турецькій провінції Хатай, недалеко від сирійського кордону, повідомило в понеділок турецьке Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD).

Геологічна служба США (USGS) також повідомляла про землетрус магнітудою 6,4 на глибині 10 кілометрів.

У понеділок AFAD попередило людей про необхідність триматися подалі від берегової лінії, а віцепрезидент країни закликав жителів триматися подалі від пошкоджених будівель.

Потужний афтершок стався після смертоносного землетрусу магнітудою 7,8 бала, що стався 6 лютого і забрав життя понад 46 000 людей у Туреччині та Сирії.

Також місцеве видання зазначало, що пізніше відбувся ще один землетрус магнітудою 5,8

"Після цього землетрусу о 20:07 також стався землетрус у районі Самандаг міста Хатай. Землетрус магнітудою 5,8 стався на глибині 7 кілометрів", - йдеться у дописі.