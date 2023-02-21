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Нові землетруси у Туреччині: кількість постраждалих зросла до 294

21 лютого, 2023 вiвторок
05:29
Світ землетрус

20 лютого у турецькій провінції Хатай стався новий землетрус магнітудою 6,4 бала. Вночі на 21 лютого було відомо вже за щонайменше 294 постраждалих і 3 загиблих

Нові дані уточнив очільник моз Туреччини Фахреттін Коджа.

"У нас 294 поранених внаслідок двох землетрусів, що сталися сьогодні ввечері (20 лютого, - ред.) в Хатаї", - написав він у твіттері.

Коджа зазначив, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.

"Після першого медичного втручання їх транспортували до Адани та Дьортьола повітряним та наземним транспортом. Польові лікарні в усіх наших районах продовжують надавати необхідні послуги нашим пацієнтам", - додав міністр.

До цього міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу повідомляв, що в Туреччині внаслідок двох нових землетрусів загинули щонайменше 3 людини, ще 213 поранених.

Раніше видання CNN зазначило, що підземні поштовхи магнітудою 6,4 бала сталися в Туреччині в понеділок, через два тижні після потужного землетрусу, який забрав життя десятків тисяч людей в Туреччині і Сирії.

Зокрема видання додавало, що землетрус стався в місті Дефне в південній турецькій провінції Хатай, недалеко від сирійського кордону, повідомило в понеділок турецьке Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD).

Геологічна служба США (USGS) також повідомляла про землетрус магнітудою 6,4 на глибині 10 кілометрів.

У понеділок AFAD попередило людей про необхідність триматися подалі від берегової лінії, а віцепрезидент країни закликав жителів триматися подалі від пошкоджених будівель.

Потужний афтершок стався після смертоносного землетрусу магнітудою 7,8 бала, що стався 6 лютого і забрав життя понад 46 000 людей у Туреччині та Сирії.

Також місцеве видання зазначало, що пізніше відбувся ще один землетрус магнітудою 5,8

"Після цього землетрусу о 20:07 також стався землетрус у районі Самандаг міста Хатай. Землетрус магнітудою 5,8 стався на глибині 7 кілометрів", - йдеться у дописі.

  • 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. Вже 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників і парамедиків.
  • Станом на вечір 14 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу сягала щонайменше 41 232.
  • 17 лютого у Туреччині, де вранці 6 лютого стався потужний землетрус, дістали з-під завалів іще двох живих людей, у тому числі 14-річного підлітка.
  • 19 лютого у турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,2.
Туреччина
землетрус
екологічна катастрофа
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