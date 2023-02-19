У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2
У турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,2
Про це повідомляє EMSC.
У суботу, 18, лютого, на глибині 13 кілометрів біля міста Гьоксун (провінція Кахраманмараш) стався землетрус. Сейсмологи з EMSC (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр) оцінили потужність в 5,2.
Інформації про руйнування чи постраждалих поки немає.
Землетрус стався о 21:31 за київським часом.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. Вже 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників і парамедиків.
- 17 лютого у Туреччині, де вранці 6 лютого стався потужний землетрус, дістали з-під завалів іще двох живих людей, у тому числі 14-річного підлітка.
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