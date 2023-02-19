У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2

Про це повідомляє EMSC.

У суботу, 18, лютого, на глибині 13 кілометрів біля міста Гьоксун (провінція Кахраманмараш) стався землетрус. Сейсмологи з EMSC (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр) оцінили потужність в 5,2.

Інформації про руйнування чи постраждалих поки немає.

Землетрус стався о 21:31 за київським часом.