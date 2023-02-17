Про це пише Reuters.

У місті Антакʼя рятувальники витягли 14-річного хлопця та 34-річного чоловіка. Вони пробули під завалами близько 260 годин.

ЗМІ зазначає, що часом люди самостійно вибираються з-під завалів, коли групи рятувальників уже залишають зону землетрусу.

Експерти кажуть, що більшість рятувальних операцій відбувається упродовж 24 годин після землетрусу. Утім, як зазначає Reuters, після руйнівного землетрусу на Гаїті в 2010 році дівчинку-підлітка врятували через 15 днів.

"Це дає надію на те, що рятувальники ще зможуть знайти живих людей", - пише видання.

За офіційними даними, кількість загиблих у Туреччині нині становить 38 044 людини. Але очікується, що ця кількість зросте, адже зруйновано понад 264 тисячі квартир, а багатьох людей досі вважають зниклими безвісти.

У сусідній Сирії влада повідомила про загибель понад 5 800 людей.