У Туреччині через 11 днів після землетрусу знайшли живими ще двох людей, серед них підліток
У Туреччині, де вранці 6 лютого стався потужний землетрус, дістали з-під завалів іще двох живих людей, у тому числі 14-річного підлітка
Про це пише Reuters.
У місті Антакʼя рятувальники витягли 14-річного хлопця та 34-річного чоловіка. Вони пробули під завалами близько 260 годин.
ЗМІ зазначає, що часом люди самостійно вибираються з-під завалів, коли групи рятувальників уже залишають зону землетрусу.
Експерти кажуть, що більшість рятувальних операцій відбувається упродовж 24 годин після землетрусу. Утім, як зазначає Reuters, після руйнівного землетрусу на Гаїті в 2010 році дівчинку-підлітка врятували через 15 днів.
"Це дає надію на те, що рятувальники ще зможуть знайти живих людей", - пише видання.
За офіційними даними, кількість загиблих у Туреччині нині становить 38 044 людини. Але очікується, що ця кількість зросте, адже зруйновано понад 264 тисячі квартир, а багатьох людей досі вважають зниклими безвісти.
У сусідній Сирії влада повідомила про загибель понад 5 800 людей.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. Вже 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників і парамедиків.
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