Кількість постраждалих дітей унаслідок війни Росії в Україні збільшилася до 1387
Станом на ранок 20 лютого в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинула 461 дитина, 926 отримали поранення
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 20 лютого 2023 року більше ніж 1387 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 926 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Учора, 19 лютого, внаслідок обстрілу рашистів села Бургунка Херсонської області поранено двох хлопчиків 8 та 13 років.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Загалом найбільше дітей постраждало на Донеччині - 445, Харківщині - 272, Київщині - 123, Херсонщині - 89, а також у Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 64.
Крім того, від 24 лютого 2022 року знайдено 9845 дітей, які вважалися зниклими.
- 14 листопада 2022 року стало відомо, що в Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни", у якому подають зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни.
- 16 грудня 2022 року Центр національного спротиву повідомив, що напередодні російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.
- Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки, зазначив, що українських дітей загарбники вивозять, аби зменшити кількість своїх втрат від військової агресії Росії в Україні.
- 17 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на території РФ можуть перебувати близько 150 тисяч незаконно вивезених українських дітей.
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