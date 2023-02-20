Кількість постраждалих дітей унаслідок війни Росії в Україні збільшилася до 1387

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 20 лютого 2023 року більше ніж 1387 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 926 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Учора, 19 лютого, внаслідок обстрілу рашистів села Бургунка Херсонської області поранено двох хлопчиків 8 та 13 років.

Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Загалом найбільше дітей постраждало на Донеччині - 445, Харківщині - 272, Київщині - 123, Херсонщині - 89, а також у Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 64.

Крім того, від 24 лютого 2022 року знайдено 9845 дітей, які вважалися зниклими.