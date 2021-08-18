Кількість туристів, які приїхали до України, зросла на 9% за півроку
У першому півріччі 2021 року Україну відвідали 1,42 млн туристів, це на 9% більше, ніж у другому півріччі минулого року
Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Facebook.
Ця цифра на 75% менше показника цього ж періоду 2019 року (6 млн туристів).
"70% іноземців, які відвідали Україну, - європейці, 24% - представники країн Азіатського регіону 2,8% приїхали з Північної Америки і тільки 1,7 % - громадяни Африканського континенту", - йдеться в повідомленні.
Також у ДАРТ назвали найпопулярніші туристичні напрямки в громадян України.
"У першому півріччі 2021 року українці на 15% більше виїжджають за кордон, ніж минулого року. Всього виїхало 5,7 мільйона громадян України. Традиційними туристичними напрямками залишаються такі країни, як Туреччина (774 тис.) І Єгипет (кількість туристів збільшилася на 88% і досягає 705 тис.)", - йдеться у повідомленні.
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