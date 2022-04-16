Кількість українських біженців у Греції перевищила 20 тисяч

Про це пише eKathimerini з посиланням на дані Міністерства захисту громадян.



За даними поліції, впродовж минулої доби, 15 квітня, кордон з Грецією перетнули 236 біженців. Серед них було 55 неповнолітніх.



Більшість з них (89) в’їхали в країну через Промахонас, північний прикордонний пункт Греції з Болгарією, а 11 – через Евзоні, на кордоні країни з Північною Македонією.



Ще 65 людей перетнули інші сухопутні кордони. 35 біженців прилетіли в міжнародний аеропорт Афін, 26 прибули в Салоніки і 10 в інші аеропорти.

Нагадаємо, 12 квітня ми повідомляли, що Греція пришвидшує проєкти з розвідки газу спільно з приватними інвесторами, щоб таким чином скоротити свою залежність від російських енергоносіїв.

6 квітня Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 співробітників дипломатичних і консульських представництв РФ персонами нон грата.

Також Греція запропонувала відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.

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