Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Запорізька АЕС працює в українській енергосистемі. Однак через присутність російських військ Запорізька АЕС видає набагато менше електроенергії, чим це було до окупації. Зараз ми обмежуємо потужність станції на мінімальному рівні, який потрібен для стабільної роботи української енергосистеми. Такі дії зумовлені тим, що більшість енергоблоків ЗАЕС зупинені для того, щоб не створювати небезпеку для країни. Зупинені енергоблоки є найбезпечнішим станом для атомної електростанції. Росіяни не можуть перемикнути Запорізьку АЕС на власну енергосистему. Для цього потрібно контролювати вузли перемикання, з яких можна перемкнутися на іншу енергосистему. Ці вузли на сьогодні є під контролем України", - розповів Котін.

Котін додав, що на Запорізькій АЕС спостерігається зменшення кількості російських військ та військової техніки.

"Ми сподіваємось, що врешті-решт в окупантів з’явиться здоровий глузд і вони зрозуміють, що їм там немає чого робити. В росіян немає перспектив довго утримувати Запорізьку АЕС. Зараз ми почали спостерігати зменшення кількості їх особового складу та військової техніки на ЗАЕС. Не дуже велика кількість, але деяка частина окупантів покидає станцію. Тобто, вони відводять частину своїх підрозділів з Запорізької АЕС для підтримки інших своїх військ в зоні бойових дій", - додав Котін.

Російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку.

Згодом на ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери. Представник групи повідомив, що їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки. Також припускають, що ще однією причиною їх прибуття може бути те, що співробітників Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з окупантами.

Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності через пошкодження високовольтної лінії.

Російські окупанти планують провести в Енергодарі "референдум" щодо приєднання міста до Росії, щоб загарбати Запорізьку АЕС

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