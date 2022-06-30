Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм.

"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих. Також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив", – написав він.

Що стосується Баштанського району, тут родовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Минулої доби росіяни поранили подружжя.

"За попередньою інформацією вчора вдень, 29 червня, дістали поранення дві людини (цивільні, подружжя). Інформація щодо пошкоджень уточнюється", – вказав Кім.

Вночі та зранку 30 червня були обстріли у Широківській громаді, внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - два, але обійшлося без потерпілих, додав він.

У Миколаївському районі 29 червня у другій половині дня зафіксовано обстріли Первомайської громади, пошкоджено житлові будинки. Крім того, росіяни обстріляли Галицинівську громаду – наслідки уточнюються, вказав Кім.

"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", – написав голова ОВА.

У ДСНС повідомили, що рятувальники продовжують роботу на завалах зруйнованого російською ракетою будинку у Миколаєві.

Нагадаємо, зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві.

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