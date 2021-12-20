Кількість загиблих внаслідок супертайфуну на Філіппінах перевищила 200 осіб

Про це повідомляє Reuters.



У понеділок, 20 грудня, поліція повідомила про 211 загиблих через найсильніший за цей рік супертайфун "Рай" на Філіппінах. Також понад 200 людей зазнали поранень, 52 оголосили зниклими безвісти.



Більше половини смертей припали на центральний регіон Вісай, де знаходиться популярна серед туристів провінція Бохоль.



Тайфун спустошив центральні та південні регіони архіпелагу та змусив сотні тисяч людей покинути свої будинки. У багатьох районах стихія обірвала електропостачання та зв’язок, що ускладнює рятувальні роботи та надання допомоги постраждалим.



У понеділок, 20 грудня, уряд Філіппін наказав своїм військовим відправити літаки та військово-морські судна до районів, зруйнованих тайфуном.

У четвер, 16 грудня, повідомлялось, що десятки тисяч жителів Філіппін евакуювались зі своїх домівок через загрозу супертайфуну "Рай".

Станом на суботу, 18 грудня, внаслідок тайфуну загинуло понад 30 людей.