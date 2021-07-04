Кількість жертв катастрофи військового літака на Філіппінах зросла до 45
Внаслідок авіакатастрофи військового літака на Філіппінах загинуло щонайменше 45 осіб
Про це повідомляє DW.
За даними міністерства оборони країни, серед загиблих 42 військових, що перебували в літаку, а також троє цивільних, які загинули на землі внаслідок падіння повітряного судна.
Загалом на борту літака перебували 96 військових, у тому числі троє пілотів та п'ятеро членів екіпажу. 49 військових з літака змогли врятуватися, ще п'ятьох - розшукують. Травми отримали також ще п'ятеро цивільних на землі.
Транспортний літак C-130 розбився під час заходу на посадку на острові Холо. За попередніми даними, пілот збився з посадкового курсу і втратив після цього контроль над літаком.
- Нагадаємо, 4 липня на Філіппінах зазнав авіакатастрофи літак національних Військово-повітряних сил.
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