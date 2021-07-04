Кількість жертв катастрофи військового літака на Філіппінах зросла до 45

Про це повідомляє DW.

За даними міністерства оборони країни, серед загиблих 42 військових, що перебували в літаку, а також троє цивільних, які загинули на землі внаслідок падіння повітряного судна.

Загалом на борту літака перебували 96 військових, у тому числі троє пілотів та п'ятеро членів екіпажу. 49 військових з літака змогли врятуватися, ще п'ятьох - розшукують. Травми отримали також ще п'ятеро цивільних на землі.

Транспортний літак C-130 розбився під час заходу на посадку на острові Холо. За попередніми даними, пілот збився з посадкового курсу і втратив після цього контроль над літаком.