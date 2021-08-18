Кількість жертв землетрусу у Гаїті зросла до майже двох тисяч
Через потужний землетрус на Гаїті загинула 1941 людина
Про це повідомляє Reuters.
Пошуково-рятувальні роботи відновились після тропічної бурі "Грейс", яка принесла у країну повені.
9 915 людей поранено, багато людей досі вважаються зниклими безвісти або перебувають під завалами.
Постраждалі вимагалють харчі, притулок та меддопомогу, яких не вистачає.
- Нагадаємо, епіцентр коливань 14 серпня знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Гаїті Порт-о-Пренс і мав глибину 10 км.
- 30 тис. сімей на Гаїті залишилися без даху над головою.
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