Кількість жертв землетрусу у Гаїті зросла до майже двох тисяч

Про це повідомляє Reuters.

Пошуково-рятувальні роботи відновились після тропічної бурі "Грейс", яка принесла у країну повені.

9 915 людей поранено, багато людей досі вважаються зниклими безвісти або перебувають під завалами.

Постраждалі вимагалють харчі, притулок та меддопомогу, яких не вистачає.

Нагадаємо, епіцентр коливань 14 серпня знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Гаїті Порт-о-Пренс і мав глибину 10 км.

30 тис. сімей на Гаїті залишилися без даху над головою.