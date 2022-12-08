Кількох громадян України не пустили в Латвію через підозру в підтримці агресії РФ
Служба держбезпеки Латвії (VDD) не впустила в країну кількох громадян Україні, оскільки підозрює їх у можливій підтримці збройної агресії Росії проти України
Про це повідомляє Delfi.
Зазначають, що VDD постійно отримує актуальну інформацію, яка пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Це робиться для виявлення ризиків для нацбезпеки Латвії. Завдяки цій інформації спецслужба може запобігти проникненню прихильників агресії РФ у країну.
Так з 24 лютого 2022 року 148 іноземцям відмовили у в'їзді в Латвію на прикордонних переходах у зв'язку з загрозою національній безпеці Латвії. Серед них - 91 громадянин Росії.
За інформацією МВС Латвії, яку зібрали минулого тижня та подали в парламент, майже 35 тис. українських біженців звернулися по допомогу до місцевого самоврядування. Більшість із них - жінки та неповнолітні. За допомогою місцевого самоврядування вже фактично розміщено 11 535 біженців. Дозвіл на тимчасове проживання отримали вже понад 37 тис. людей, а трудові відносини в Латвії встановили понад 7 тис.
- 7 грудня стало відомо, що в Латвії запровадили обов'язкове відвідування занять з латиської мови для громадян України, які працюють у країні, з 1 січня 2024 року.
- Також цього дня повідомили, що з 9 грудня в Латвії, Бельгії та Норвегії припиняється дія програми обміну готівкової гривні на євро.
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