У трьох країнах ЄС припиняють обмін готівкових гривень для українців

Про це повідомили в НБУ.

Після 9 грудня такий операції не будуть здійснюватися у визначених банках та фінустановах цих країн.

Зазначається, що програми обміну були започатковані на основі угод, укладених між Національним банком України, Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

Такі угоди дали можливість українським громадянам, які через війну вимушено залишили Україну та перебували у Нідерландах, Бельгії та Латвії, обміняти наявну у них готівкову гривню для задоволення життєвих потреб.

Наразі програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах – майже 29,7 млн грн, Бельгії – майже 10,0 млн грн та Латвії – 3,0 млн грн.

Подібні програми також вже завершилися в Польщі, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві та на Мальті.

Естонія надає грошову допомогу біженцям з України. Пріоритет для отримання надається вразливим категоріям.

Українські біженці, які працюють у Латвії, будуть зобов'язані з 1 січня 2024 року вчити латиську мову.