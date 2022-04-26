Кім Чен Ин планує наростити ядерний арсенал Північної Кореї

Про це повідомляє ВВС.



25 квітня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виступив із зухвалою промовою на військовому параді, де пообіцяв наростити ядерний арсенал країни. На параді, присвяченому річниці заснування Збройних сил, також демонструвалися заборонені міжконтинентальні балістичні ракети (МБР).



Крім того, у березні Північна Корея вперше з 2017 року випробувала свою найбільшу з відомих МБР. Це викликало широке засудження міжнародної спільноти. Після випробування США також ввели проти країни ряд санкцій. Оскільки МБР, розроблені для доставки ядерної зброї, розширюють дальність удару Північної Кореї аж до материкової частини США.



На параді також були представлені балістичні ракети запуску підводних човнів на додаток до гіперзвукових ракет.



"Ми продовжуватимемо вживати заходів для зміцнення та розвитку ядерного потенціалу нашої країни якнайшвидшими темпами", - сказав він.



Також згідно з повідомленням офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї, лідер Північної Кореї також додав, що їхні ядерні сили "повинні бути у готовності" у будь-який час.



24 березня Північна Корея провела перше з 2017 року випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

17 квітня Кім Чен Ин взяв участь у випробуванні нового типу тактичної керованої зброї, яка спрямована на посилення ядерного потенціалу країни.