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Американські актори Лієв Шрайбер і Джулія Гаарт зібрали 1,3 млн грн на підтримку дітей, постраждалих від війни в Україні 

Дар'я Тарасова
4 вересня, 2024 середа
10:02
Кіно

У США провели благодійну виставку-аукціон колекції мистецтва, під час якої зібрали 1,3 млн грн для українських дітей, постраждалих від російської агресії

Зміст

Про це Еспресо повідомили організатори заходу.

На День праці в Іст-Гемптоні, США, відбувся благодійний захід, організований галереєю "Мрія". На ньому зібрали 1,3 млн гривень на підтримку дітей, постраждалих від війни в Україні. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу через організацію BlueCheck Ukraine, засновником якої є американський сценарист, актор і режисер Лієв Шрайбер. Д​іяльність BlueCheck Ukraine підтримують колишні лідери "Лікарів без кордонів", режисери та соціальні підприємці.

Під час заходу була представлена колекція мистецтва, зокрема й роботи українських митців із галереї "Мрія" та Rukh art Hub, і приватні експонати Скотта Бакстера, який надав свій маєток для заходу. Серед виставлених творів були шедеври таких відомих художників, як Енді Ворхол, Огюст Роден і Сальвадор Далі. 

Фото: Dinara Khairova

На заході була Джулія Гаарт, модельєрка й зірка серіалу Netflix "Моє неортодоксальне життя" (My Unorthodox life), яка розповіла про свій досвід доставлення машин швидкої допомоги до Бахмута та наголосила на важливості підтримки боротьби України за свободу. 

"Існують моменти, коли ти усвідомлюєш, що твоє місце має більший сенс. Боротьба, яка сьогодні відбувається в Україні, — це битва за свободу, і наш обов'язок — стояти з ними!" - наголосила Гаарт.

Вона також придбала першу картину вечора — "У розквіті №6" від сучасної художниці Даші С. Кандинської, яка народилася в Києві, а зараз проживає у Швейцарії і є нащадком династії Кандинських.

Фото: Dinara Khairova

Лієв Шрайбер, співзасновник BlueCheck Ukraine, подякував гостям і відзначив підтримку, надану заходом. 

"Хоча я не міг бути там особисто, ваша присутність і ваші внески означають для нас усе. Оскільки Україна захищається від жорстокого та багатогранного нападу Росії, як ніколи важливо визначати та зміцнювати українську культуру та ідентичність. Найкращим захистом від будь-якої спроби геноциду є широке сприйняття гуманності та культури в його основі. Вони борються просто за право на існування — виховувати своїх дітей і дітей своїх дітей українцями", - зазначив актор.

Під час заходу також виступили джаз-бенд Фіми Чупахіна, український піаніст, номінований на музичну премію Aprize за найкращий український музичний реліз року, діджей і модель Анастасія Бондаренко. 
 

Теги:
Культура
мистецтво
США
підтримка України
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