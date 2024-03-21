BAFTA TV оголосила номінантів: "Корона" претендує на найбільшу кількість нагород

Про це пише BBC.

Премія BAFTA у телебаченні, яка є аналогом американської нагороди "Еммі", оприлюднила список зірок і шоу, які претендують на найвищу нагороду британського телебачення.

Шостий сезон королівської драми від Netflix "Корона", який охоплює події 1990-х років, включаючи смерть принцеси Діани, номінований у восьми категоріях. Він отримав суперечливі відгуки від критиків, але є фаворитом BAFTA TV.

"Щаслива долина" та "Чорне дзеркало", а саме епізод "Демон 79", мають по сім номінацій. Загалом список телесеріалів за кількістю номінацій виглядає наступним чином.

"Корона" - 8;

епізод "Демон 79" ("Чорне дзеркало") - 7;

"Щаслива долина" - 7;

"Повільні коні" - 6;

"Шоста заповідь" - 6;

"Спадкоємці" - 6.

Чотири актори "Корони" були номіновані на BAFTA TV, зокрема Елізабет Дебікі, яка зіграла Діану, та Домінік Вест за роль Чарльза. У категоріях "найкращі актори другого плану" номіновані Леслі Менвіль, яка зіграла принцесу Маргарет, і Салім Доу, який зіграв Мохамеда Аль-Файєда.

Попри те, що "Корона" лідирує за загальною кількістю номінацій, вона не потрапила в головну категорію - "Найкращий драматичний серіал". У цій категорії за перемогу змагатимуться "Золото", "Щаслива долина", "Повільні коні" та "Ватажок".

Премія BAFTA TV — щорічна нагорода, яка вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва з 1955 року за визначні заслуги в галузі телебачення.

