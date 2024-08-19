Боб Ділан записав пісню, що стане саундтреком до нового байопіку про Рональда Рейгана

Про це пише NME.

Американський співак Боб Ділан, якого вважають одним з найвпливовіших фігур у попмузиці за останні 50 років, записав кавер на пісню Don’t Fence Me In для майбутнього біографічного фільму про 40-го президента США Рональда Рейгана, який до політичної діяльності працював спортивним коментатором і прославився як актор кіно та телеведучий.

Над майбутнім фільмом "Рейган" працювали кілька років, починаючи з моменту його анонсу у 2020 році. Прем’єра фільму запланована на кінець серпня в США, головну роль у ньому зіграє американський актор Денніс Квейд.

Для фільму Ділан записав кавер на пісню Коула Порта Don’t Fence Me In 1934 року. Пісню пізніше в 1940-х роках популяризував Джин Отрі, троюрідний брат Денніса Квейда.

Квейд розповів про прихильність Боба Ділана до фільму.

"Для мене велика честь, що Боб приєднався до нашого фільму. Ми дали йому свободу виконувати будь-яку пісню, яку він хотів, - чи то оригінал чи кавер - і він вибрав Don’t Fence Me In. Це було дуже особливо, оскільки Джин зробив цю пісню відомою. Боб дуже любить American Songbook, і ми були в захваті від того, як він виконав цю пісню. Він є національним надбанням і був ідеальним доповненням до фільму", – поділився Квейд.

Боб Ділан — не єдина музична легенда, яка записала музику до "Рейгана". Джин Сіммонс із гурту KISS записав кавер на пісню Stormy Weather, ікона кантрі Клінт Блек виконує кавер на пісню Country Road Джона Денвера, а Таня Такер, як повідомляють, також записала пісню для фільму, хоча подробиць наразі немає.

Рональд Рейган не єдиний, хто отримує байопік про себе. Біографічний фільм про Боба Ділана "Повне невідоме" вийде в США 25 грудня. Музиканта у стрічці зіграє зірка "Дюни" Тімоті Шаламе.

