Британська академія кіно- та телевізійних мистецтв (BAFTA) оголосила лауреатів своєї щорічної премії

Номінації та перемоги премії BAFTA

Перелік фільмів та акторів:

"Конклав" отримав чотири нагороди BAFTA, включно з найкращим фільмом і найкращим британським фільмом.

"Бруталіст" також отримав чотири нагороди BAFTA, у тому числі Брейді Корбета за режисера.

Едрієн Броуді став найкращим актором у фільмі "Бруталіст".

Майкі Медісон виграла головну жіночу роль у фільмі "Анора".

Кіран Калкін переміг у номінації "Актор другого плану" за "Справжній біль".

Зої Салданья виграла жіночу роль другого плану за Емілію Перес.

Колінна виграє "Видатний дебют".

Уорвік Девіс отримує стипендію BAFTA.

MediCinema отримує премію "Видатний британський внесок у кінематограф".

Девід Йонссон отримав нагороду EE Rising Star Award.

"Конклав" отримав чотири BAFTA: найкращий фільм, видатний британський фільм, адаптований сценарій та монтаж.

"Бруталіст" отримав чотири премії BAFTA: режисер для Брейді Корбета, провідний актор для Едрієна Броуді, операторська робота та оригінальна музика.

"Анора" отримала дві нагороди BAFTA: за провідну жіночу роль у фільмі Майкі Медісон і за кастинг.

Емілія Перес перемогла у двох категоріях: "Жіноча роль другого плану" за Зої Салданья та "Фільм не англійською мовою".

"Справжній біль" також переміг у двох категоріях: актор другого плану для Кірана Калкіна та оригінальний сценарій для Джессі Айзенберга.

"Wicked" переміг у двох категоріях: дизайн костюмів і дизайн-постановник.

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" переміг у двох категоріях: анімаційний фільм і нова категорія, запроваджена цього року – дитяче та сімейне кіно.

"Дюна: Частина друга" перемогла у двох категоріях: спеціальні візуальні ефекти та звук.

"Kneecap" отримав премію "Видатний дебют" британського сценариста, режисера і продюсера Річа Пеппіатта.

"The Substance" переміг у конкурсі "Макіяж і зачіска".

"Супер/Людина: Історія Крістофера Ріва" переміг у документальному фільмі.

"Камінь, ножиці, папір" отримав премію British Short Film Award; а BAFTA за британську короткометражну анімацію отримав "Wander To Wonder".

Це перша перемога на кінопремії BAFTA для виконавців Едрієна Броуді, Майкі Медісона, Зої Салданья та Кірана Калкіна, а також перша номінація на кінопремію BAFTA та перемога для режисера Брейді Корбета.

MediCinema була нагороджена премією "Видатний британський внесок у кінематограф"

Стипендія BAFTA була вручена актору Ворвіку Девісу на честь його роботи як актора та за використання його платформи, щоб кинути виклик суспільним упередженням і відстоювати саморозвиток, відстоюючи те, що люди з карликовістю можуть і ведуть повноцінне та осмислене життя. Стипендія є найвищою нагородою, яку присуджує BAFTA як визнання видатного та виняткового внеску людини в кіно, грі чи телебаченні протягом їхньої кар’єри.

Нагорода EE Rising Star Award, єдина нагорода, за яку проголосувала публіка, дісталася Девіду Йонссону.

На церемонії Take That виконали пісню "Greatest Day" з композиції "Anora".

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