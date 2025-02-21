Британська академія кіно- та телевізійних мистецтв (BAFTA) оголосила лауреатів своєї щорічної премії
На цьому тижні було оголошено переможців 2025 EE Film Awards на церемонії, яку організував Девід Теннант у Королівському фестивальному залі в Лондоні
Номінації та перемоги премії BAFTA
Перелік фільмів та акторів:
- "Конклав" отримав чотири нагороди BAFTA, включно з найкращим фільмом і найкращим британським фільмом.
- "Бруталіст" також отримав чотири нагороди BAFTA, у тому числі Брейді Корбета за режисера.
- Едрієн Броуді став найкращим актором у фільмі "Бруталіст".
- Майкі Медісон виграла головну жіночу роль у фільмі "Анора".
- Кіран Калкін переміг у номінації "Актор другого плану" за "Справжній біль".
- Зої Салданья виграла жіночу роль другого плану за Емілію Перес.
- Колінна виграє "Видатний дебют".
- Уорвік Девіс отримує стипендію BAFTA.
- MediCinema отримує премію "Видатний британський внесок у кінематограф".
- Девід Йонссон отримав нагороду EE Rising Star Award.
- "Конклав" отримав чотири BAFTA: найкращий фільм, видатний британський фільм, адаптований сценарій та монтаж.
- "Бруталіст" отримав чотири премії BAFTA: режисер для Брейді Корбета, провідний актор для Едрієна Броуді, операторська робота та оригінальна музика.
- "Анора" отримала дві нагороди BAFTA: за провідну жіночу роль у фільмі Майкі Медісон і за кастинг.
- Емілія Перес перемогла у двох категоріях: "Жіноча роль другого плану" за Зої Салданья та "Фільм не англійською мовою".
- "Справжній біль" також переміг у двох категоріях: актор другого плану для Кірана Калкіна та оригінальний сценарій для Джессі Айзенберга.
- "Wicked" переміг у двох категоріях: дизайн костюмів і дизайн-постановник.
- "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" переміг у двох категоріях: анімаційний фільм і нова категорія, запроваджена цього року – дитяче та сімейне кіно.
- "Дюна: Частина друга" перемогла у двох категоріях: спеціальні візуальні ефекти та звук.
- "Kneecap" отримав премію "Видатний дебют" британського сценариста, режисера і продюсера Річа Пеппіатта.
- "The Substance" переміг у конкурсі "Макіяж і зачіска".
- "Супер/Людина: Історія Крістофера Ріва" переміг у документальному фільмі.
- "Камінь, ножиці, папір" отримав премію British Short Film Award; а BAFTA за британську короткометражну анімацію отримав "Wander To Wonder".
Це перша перемога на кінопремії BAFTA для виконавців Едрієна Броуді, Майкі Медісона, Зої Салданья та Кірана Калкіна, а також перша номінація на кінопремію BAFTA та перемога для режисера Брейді Корбета.
MediCinema була нагороджена премією "Видатний британський внесок у кінематограф"
Стипендія BAFTA була вручена актору Ворвіку Девісу на честь його роботи як актора та за використання його платформи, щоб кинути виклик суспільним упередженням і відстоювати саморозвиток, відстоюючи те, що люди з карликовістю можуть і ведуть повноцінне та осмислене життя. Стипендія є найвищою нагородою, яку присуджує BAFTA як визнання видатного та виняткового внеску людини в кіно, грі чи телебаченні протягом їхньої кар’єри.
Нагорода EE Rising Star Award, єдина нагорода, за яку проголосувала публіка, дісталася Девіду Йонссону.
На церемонії Take That виконали пісню "Greatest Day" з композиції "Anora".
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