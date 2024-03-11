Чи справді "Оскар" за "20 днів у Маріуполі" є заслуженим: розповідає журналістка Еспресо Чиченіна

Про це розповіла артоглядачка, кінокритикиня, журналістка Еспресо Лєна Чиченіна в етері телеканалу "Еспресо".

"Така зрада розганялася. Однак якщо абстрагуватись і дивитися об'єктивно, то це справді сильний, дуже добре відзнятий і змонтований фільм. Якщо говорити про відгуки, є сайти Агрегатора рецензій, наприклад IMDb, де розміщують фільми. Люди з усього світу ставлять коментарі та оцінки. Пізніше вираховується середній показник. Тривалий час фільм "20 днів у Маріуполі" мав оцінку 100 зі 100. Ніхто не змушував людей цього писати. Це не українці, а іноземці, які просто подивилися фільм. Усі надзвичайно захоплені цією роботою. Тому ця нагорода не через жалість, не тому, що в нас війна, це абсолютно заслужено", - зазначила вона.

Часто наша документалістика незрозуміла іноземцям. Але цей фільм пояснює усім, що таке Росія. Режисер Мстислав Чернов показує у фільмі маніпуляції російських медіа.

"Там є уривки з новин РФ, де Лавров, до прикладу, каже, що це все актори, коли йдеться про знищення пологового будинку. Чернов доводить у кадрах протилежне, показуючи породіль. Також екстраординарні обставини у фільмі - це вже половина справи. Фільм ефектний, захоплює, не маніпулятивний. Там дуже добре викладено контекст", - додала Чиченіна.