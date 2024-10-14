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Документалка про сексуальні злочини росіян в Україні отримала головну нагороду кінофестивалю в Празі

Дар'я Тарасова
14 жовтня, 2024 понедiлок
15:18
Кіно

Документальний фільм "Він прийшов знову", який розкриває сексуальні злочини росіян, скоєні під час окупації Київщини й Херсонщини у 2022 році, став найкращим на кінофестивалі Press Play у Чехії

Зміст

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Документальне розслідування Kyiv Independent "Він прийшов знову" (He Came Back), яке розкриває сексуальні злочини, скоєні під час російської окупації Київської та Херсонської областей на початку 2022 року, 12 жовтня здобуло нагороду за найкращий фільм на кінофестивалі Press Play Prague у Чехії.

Фестиваль, організований трьома чеськими організаціями — Project Syndicate, Referendum Daily (Denik Referendum) і Atlas Cinema — проходив у Празі з 8 по 12 жовтня. Захід об’єднує журналістів, кінематографістів і глядачів, щоб відзначити та посилити роль журналістики. Як зазначається на офіційному сайті, Press Play Prague прагне "підсвітити соціальні виклики, підсилити різноманітні голоси та надихнути на змістовні розмови про роль ЗМІ в нашому суспільстві".

Цьогоріч на фестивалі було показано понад 20 фільмів, 6 повнометражних і 6 короткометражних документальних стрічок у двох конкурсних категоріях. Документальний фільм "Він повернувся" презентувала заступниця головного редактора видання Тома Істоміна.

"У документальному фільмі, автором якого є Олеся Біда, наголошується, що українські правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства з боку російських солдатів, і це, ймовірно, лише мала частина від загальної кількості. Двоє тих, хто вижив, поділилися своїми історіями з журналістами, яким вдалося впізнати солдатів, відповідальних за зґвалтування, разом із їхніми командирами", - зазначили творці фільму.

 В одному випадку команда відтворила злочин, працюючи під прикриттям, зв’язавшись з цивільними особами та військовими в окупованій Донецькій області, щоб розкрити ключові деталі. Серед інших членів команди Kyiv Independent, що стоять за проєктом, – Віталій Гавура, Макс Якобчук, Костянтин Нечипоренко та Євгенія Моторевська.

Головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко поділилась, що під час обговорення назви фільму про зґвалтування українських жінок російськими військовими, вони з командою усвідомили, що "він" без контексту автоматично сприймається жінками загрозливо.

"Це одразу стало зрозуміло, коли ми стали обговорювати пропозицію назви, яку потім затвердили: "Він прийшов знову". Далі була премʼєра фільму в Києві, де смілива дівчина, яка давала інтервʼю для фільму анонімно, вирішила виступити публічно, і це був надзвичайно потужний момент. А тепер у фільму є перша нагорода. Кожна нагорода — це нагода ще раз підсвітити на міжнародній арені тему російських воєнних злочинів, тому ми їм справді радіємо", - наголосила вона.

Фільм можна переглянути за посиланням.


 

Теги:
Культура
Чехія
Київщина
зґвалтування
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
воєнні злочини Росії
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