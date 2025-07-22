Драма "Незламний" з Олександром Усиком, "Чарівник Кремля" та інші: Венеційський кінофестиваль оголосив програму
Фільм "Незламний" (The Smashing Machine) про легенду UFC Марка Керра, в якому знялися Двейн Джонсон, Емілі Блант та Олександр Усик, увійшов до основного конкурсу Венеційського кінофестивалю
Програма Венеційського кінофестивалю зʼявилася на сайті.
Директор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера представив перелік фільмів з зірками великої величини, а також менш масштабних стрічок з потенціалом отримання нагород, які змагатимуться за "Золотого лева" під час майбутньої кіноподії. Цьогоріч 82-й Венеційський кінофестиваль відбудеться з 27 серпня по 6 вересня.
Дворазовий володар премії "Оскар" Олександр Пейн очолить журі основного конкурсу.
Під час Венеційського кінофестивалю відбудеться премʼєра біографічної спортивної драми "Незламний" з Двейном Скелею Джонсоном у головній ролі. Фільм розповість про життя і кар'єру колишнього бійця UFC Марка Керра на прізвисько Smashing Machine (Розгромна машина). Бенні Сафді, один із двох братів Сафді, які є співрежисерами та сценаристами фільмів "Гарні часи" з Робертом Паттінсоном і "Неограновані коштовності" з Адамом Сендлером, дебютує як сольний режисер у цьому проєкті. На його рахунку десяток ролей у кіно, зокрема і в оскароносному "Оппенгеймері". Сценарій до "Незламного" написав Сафді разом із самим Марком Керром.
Окрім Двейна Джонсона, у стрічці знялися Емілі Блант у ролі дружини Керра, колишньої моделі Playboy Дони Стейплз, Бас Руттен, Ліндсі Гевін та Олександр Усик. Український боксер зіграє у фільмі майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром. Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.
Читайте також: Найкращий боксер світу в Голлівуді: що відомо про фільм The Smashing Machine з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном
Фільмом-відкриттям стане історія кохання La Grazia режисера Паоло Соррентіно.
До основної програми увійшов також художній фільм французького режисера Олівʼє Ассаяса ("Персональний покупець", "Подвійні життя", "Зільс-Марія") "Чарівник Кремля" (The Wizard of the Kremlin). Британський актор Джуд Лоу зіграв російського диктатора Володимира Путіна.
Фільм Ассаяса заснований на однойменній книзі італійського письменника Джуліано да Емполі, що вийшла друком у 2022 році. Сюжет політичного трилера розповідає про вигаданого персонажа — телевізійного продюсера Вадима Баранова, що стає політтехнологом Володимира Путіна, який на той момент ще не став президентом. Прототипом Баранова з фільму та книги вважають чиновника Владислава Суркова, головного ідеолога путінізму та "Новоросії". На початку своєї кар'єри він працював у рекламі, але у березні 1992 року став консультантом апарату уряду з питань зв'язків із громадськістю. 1999 року Сурков був призначений заступником керівника адміністрації президента РФ, а після вступу Путіна на посаду глави РФ посів місце серед його особистих помічників.
Суркову серед іншого приписують участь у створенні партії "Єдина Росія" та прокремлівського російського молодіжного руху "Наші", який намагався перешкоджати хвилі протестних акцій у РФ у 2011-2013 роках.
Повна програма основного конкурсу Венеційського кінофестивалю:
- La Grazia, Паоло Соррентіно (фільм-відкриття)
- "Чарівник Кремля", Оллівер Ассаяс
- "Джей Келлі", Ноа Баумбах
- "Голос Хінд Раджаба", Котер Бен Ганія
- "Дім динаміту", Кетрін Біґелоу
- Ri Gua Zhong Tian, Чай Шанґчун
- "Франкенштайн", Ґільєрмо дель Торо
- "Еліза", Леонардо ді Костанцо
- À Pied d’Oeuvre, Валері Донзеллі
- "Тихий друг", Ілдіко Енєді
- "Заповіт Енн Лі", Мона Фастволд
- "Батько Мати Сестра Брат", Джим Джармуш
- "Буґонія", Йорґос Лантімос
- Duse, П'єтро Марчелло
- Un Film Fatto Per Bene, Франко Мареско
- "Сирота", Лазло Немес
- "Незнайомець", Франсуа Озон
- "Іншого вибору нема", Парк Чан-вук
- Sotto Le Nuvole, Жанфранко Росі
- "Незламний", Бенні Сефді
- "Дівчинка", Шу Кі
У позаконкурсній документальній програмі покажуть фільм "Записки справжнього злочинця" (Notes of a True Criminal) Олександра Роднянського та Андрія Алфьорова.
Серед видатних позаконкурсних фільмів – кримінальний детектив Джуліана Шнабеля "У руках Данте", в якому зіграли Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер і Мартін Скорсезе (який грає наставника Данте Аліг'єрі).
- Наприкінці квітня вийшов офіційний трейлер фільму "Розгромна машина" з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном.
- У Ризі під час зйомок сфотографували британського актора Джуда Лоу, який грає російського диктатора Володимира Путіна у фільмі "Чарівник Кремля" (The Wizard of the Kremlin).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.45Продаж 49.1
- Актуальне
- Важливе