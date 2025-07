Драма "Незламний" з Олександром Усиком, "Чарівник Кремля" та інші: Венеційський кінофестиваль оголосив програму

Програма Венеційського кінофестивалю зʼявилася на сайті.

Директор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера представив перелік фільмів з зірками великої величини, а також менш масштабних стрічок з потенціалом отримання нагород, які змагатимуться за "Золотого лева" під час майбутньої кіноподії. Цьогоріч 82-й Венеційський кінофестиваль відбудеться з 27 серпня по 6 вересня.

Дворазовий володар премії "Оскар" Олександр Пейн очолить журі основного конкурсу.

Під час Венеційського кінофестивалю відбудеться премʼєра біографічної спортивної драми "Незламний" з Двейном Скелею Джонсоном у головній ролі. Фільм розповість про життя і кар'єру колишнього бійця UFC Марка Керра на прізвисько Smashing Machine (Розгромна машина). Бенні Сафді, один із двох братів Сафді, які є співрежисерами та сценаристами фільмів "Гарні часи" з Робертом Паттінсоном і "Неограновані коштовності" з Адамом Сендлером, дебютує як сольний режисер у цьому проєкті. На його рахунку десяток ролей у кіно, зокрема і в оскароносному "Оппенгеймері". Сценарій до "Незламного" написав Сафді разом із самим Марком Керром.

Окрім Двейна Джонсона, у стрічці знялися Емілі Блант у ролі дружини Керра, колишньої моделі Playboy Дони Стейплз, Бас Руттен, Ліндсі Гевін та Олександр Усик. Український боксер зіграє у фільмі майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром. Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.

Фільмом-відкриттям стане історія кохання La Grazia режисера Паоло Соррентіно.

До основної програми увійшов також художній фільм французького режисера Олівʼє Ассаяса ("Персональний покупець", "Подвійні життя", "Зільс-Марія") "Чарівник Кремля" (The Wizard of the Kremlin). Британський актор Джуд Лоу зіграв російського диктатора Володимира Путіна.

Фільм Ассаяса заснований на однойменній книзі італійського письменника Джуліано да Емполі, що вийшла друком у 2022 році. Сюжет політичного трилера розповідає про вигаданого персонажа — телевізійного продюсера Вадима Баранова, що стає політтехнологом Володимира Путіна, який на той момент ще не став президентом. Прототипом Баранова з фільму та книги вважають чиновника Владислава Суркова, головного ідеолога путінізму та "Новоросії". На початку своєї кар'єри він працював у рекламі, але у березні 1992 року став консультантом апарату уряду з питань зв'язків із громадськістю. 1999 року Сурков був призначений заступником керівника адміністрації президента РФ, а після вступу Путіна на посаду глави РФ посів місце серед його особистих помічників.

Суркову серед іншого приписують участь у створенні партії "Єдина Росія" та прокремлівського російського молодіжного руху "Наші", який намагався перешкоджати хвилі протестних акцій у РФ у 2011-2013 роках.

Повна програма основного конкурсу Венеційського кінофестивалю:

La Grazia, Паоло Соррентіно (фільм-відкриття)

"Чарівник Кремля", Оллівер Ассаяс

"Джей Келлі", Ноа Баумбах

"Голос Хінд Раджаба", Котер Бен Ганія

"Дім динаміту", Кетрін Біґелоу

Ri Gua Zhong Tian, Чай Шанґчун

"Франкенштайн", Ґільєрмо дель Торо

"Еліза", Леонардо ді Костанцо

À Pied d’Oeuvre, Валері Донзеллі

"Тихий друг", Ілдіко Енєді

"Заповіт Енн Лі", Мона Фастволд

"Батько Мати Сестра Брат", Джим Джармуш

"Буґонія", Йорґос Лантімос

Duse, П'єтро Марчелло

Un Film Fatto Per Bene, Франко Мареско

"Сирота", Лазло Немес

"Незнайомець", Франсуа Озон

"Іншого вибору нема", Парк Чан-вук

Sotto Le Nuvole, Жанфранко Росі

"Незламний", Бенні Сефді

"Дівчинка", Шу Кі

У позаконкурсній документальній програмі покажуть фільм "Записки справжнього злочинця" (Notes of a True Criminal) Олександра Роднянського та Андрія Алфьорова.

Серед видатних позаконкурсних фільмів – кримінальний детектив Джуліана Шнабеля "У руках Данте", в якому зіграли Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер і Мартін Скорсезе (який грає наставника Данте Аліг'єрі).