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Драма "Незламний" з Олександром Усиком, "Чарівник Кремля" та інші: Венеційський кінофестиваль оголосив програму

Дар'я Тарасова
22 липня, 2025 вiвторок
18:59
Кіно

Фільм "Незламний" (The Smashing Machine) про легенду UFC Марка Керра, в якому знялися Двейн Джонсон, Емілі Блант та Олександр Усик, увійшов до основного конкурсу Венеційського кінофестивалю

Зміст

Програма Венеційського кінофестивалю зʼявилася на сайті.

Директор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера представив перелік фільмів з зірками великої величини, а також менш масштабних стрічок з потенціалом отримання нагород, які змагатимуться за "Золотого лева" під час майбутньої кіноподії. Цьогоріч 82-й Венеційський кінофестиваль відбудеться з 27 серпня по 6 вересня.

Дворазовий володар премії "Оскар" Олександр Пейн очолить журі основного конкурсу.

Під час Венеційського кінофестивалю відбудеться премʼєра біографічної спортивної драми "Незламний" з Двейном Скелею Джонсоном у головній ролі. Фільм розповість про життя і кар'єру колишнього бійця UFC Марка Керра на прізвисько Smashing Machine (Розгромна машина). Бенні Сафді, один із двох братів Сафді, які є співрежисерами та сценаристами фільмів "Гарні часи" з Робертом Паттінсоном і "Неограновані коштовності" з Адамом Сендлером, дебютує як сольний режисер у цьому проєкті. На його рахунку десяток ролей у кіно, зокрема і в оскароносному "Оппенгеймері". Сценарій до "Незламного" написав Сафді разом із самим Марком Керром.

Окрім Двейна Джонсона, у стрічці знялися Емілі Блант у ролі дружини Керра, колишньої моделі Playboy Дони Стейплз, Бас Руттен, Ліндсі Гевін та Олександр Усик. Український боксер зіграє у фільмі майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром. Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.

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Фільмом-відкриттям стане історія кохання La Grazia режисера Паоло Соррентіно.

До основної програми увійшов також художній фільм французького режисера Олівʼє Ассаяса ("Персональний покупець", "Подвійні життя", "Зільс-Марія") "Чарівник Кремля" (The Wizard of the Kremlin). Британський актор Джуд Лоу зіграв російського диктатора Володимира Путіна.

Фільм Ассаяса заснований на однойменній книзі італійського письменника Джуліано да Емполі, що вийшла друком у 2022 році. Сюжет політичного трилера розповідає про вигаданого персонажа — телевізійного продюсера Вадима Баранова, що стає політтехнологом Володимира Путіна, який на той момент ще не став президентом. Прототипом Баранова з фільму та книги вважають чиновника Владислава Суркова, головного ідеолога путінізму та "Новоросії". На початку своєї кар'єри він працював у рекламі, але у березні 1992 року став консультантом апарату уряду з питань зв'язків із громадськістю. 1999 року Сурков був призначений заступником керівника адміністрації президента РФ, а після вступу Путіна на посаду глави РФ посів місце серед його особистих помічників.

Суркову серед іншого приписують участь у створенні партії "Єдина Росія" та прокремлівського російського молодіжного руху "Наші", який намагався перешкоджати хвилі протестних акцій у РФ у 2011-2013 роках.

Повна програма основного конкурсу Венеційського кінофестивалю:

  • La Grazia, Паоло Соррентіно (фільм-відкриття)
  • "Чарівник Кремля", Оллівер Ассаяс
  • "Джей Келлі", Ноа Баумбах
  • "Голос Хінд Раджаба", Котер Бен Ганія
  • "Дім динаміту", Кетрін Біґелоу
  • Ri Gua Zhong Tian, Чай Шанґчун
  • "Франкенштайн", Ґільєрмо дель Торо
  • "Еліза", Леонардо ді Костанцо
  • À Pied d’Oeuvre, Валері Донзеллі
  • "Тихий друг", Ілдіко Енєді
  • "Заповіт Енн Лі", Мона Фастволд
  • "Батько Мати Сестра Брат", Джим Джармуш
  • "Буґонія", Йорґос Лантімос
  • Duse, П'єтро Марчелло
  • Un Film Fatto Per Bene, Франко Мареско
  • "Сирота", Лазло Немес
  • "Незнайомець", Франсуа Озон
  • "Іншого вибору нема", Парк Чан-вук
  • Sotto Le Nuvole, Жанфранко Росі
  • "Незламний", Бенні Сефді
  • "Дівчинка", Шу Кі

У позаконкурсній документальній програмі покажуть фільм "Записки справжнього злочинця" (Notes of a True Criminal) Олександра Роднянського та Андрія Алфьорова.

Серед видатних позаконкурсних фільмів – кримінальний детектив Джуліана Шнабеля "У руках Данте", в якому зіграли Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер і Мартін Скорсезе (який грає наставника Данте Аліг'єрі).

  • Наприкінці квітня вийшов офіційний трейлер фільму "Розгромна машина" з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном.
  • У Ризі під час зйомок сфотографували британського актора Джуда Лоу, який грає російського диктатора Володимира Путіна у фільмі "Чарівник Кремля" (The Wizard of the Kremlin).
Теги:
Новини
Світ
Спорт
Культура
Володимир Путін
Олександр Усик
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