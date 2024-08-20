Фігурку Боби Фетта із "Зоряних війн" продали за $1,3 млн, що зробило її найдорожчою іграшкою в історії

Про це пише Daily Star.

Рідкісну фігурку персонажа із "Зоряних війн" продали на аукціоні за рекордні $1,3 млн. Таким чином пластиковий прототип мисливця за головами Боби Фетта став найдорожчою іграшкою в історії.

Фігурка персонажа мисливця за головами Боби Фетта, який вперше з’явився у франшизі Джорджа Лукаса у фільмі "Імперія завдає удару у відповідь", була виготовлена ​​в 1979 році. Ця фігурка заввишки всього 9,5 см і є однією зі 100 копій, зроблених для тестування перед тим, як почати масове виробництво цих іграшок на продаж.

Тести були проведені на продукті cool classic, щоб перевірити, чи працює механізм запуску в червоній пластиковій ракеті. В результаті тестів у продаж надійшли лише фігурки з механізмом запуску, що не працює. Це було зроблене через побоювання, що оригінальний дизайн може становити небезпеку задушення для дітей.

Вважається, що всього збереглося лише 30 прототипів з "L-слотом". Прототипи з "L-слотом" є набагато поширенішими, ніж екземпляри з "J-слотом".

Фото: Сollectible Investment Brokerage