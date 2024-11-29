Фільм "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР покажуть у США

Про це повідомили на сторінці фільму у facebook.

З 4 до 12 грудня у США пройдуть покази історичної драми "Божевільні". Фільм Дениса Тарасова покажуть 4 грудня у Філадельфії, 5 грудня - у Чикаго, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, 8 грудня - у Тайсонсі, 12 грудня - у Детройті.

Події стрічки "БожеВільні" розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

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Що насправді приховували за стінами психлікарень, і як карали тих, хто ставав на шляху "ідеальної" системи?