Історична драма "БожеВільні" перемогла на кінофестивалі у Болгарії

Про це повідомили на facebook кінофестивалю.

У Софії з 8 по 15 листопада пройшла друга частина 5-го міжнародного фестивалю етнографічного кіно ОКО. З 2023 року це спільний кінофестиваль України та Болгарії, перша частина заходу цього року відбулася у Болграді з 8 по 15 вересня.

Історична драма-трилер Дениса Тарасова "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР отримала головну нагороду OKO Jury Grand Prize секції OKO GLOBAL (повнометражний конкурс).

Події стрічки "БожеВільні" розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

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Зазначається, що режисер фільму отримає нагороду у сумі 1000 євро, фестивальний трофей та диплом.

Оператор-постановник Євген Кирей і художник-постановник Іван Тищенко отримали також нагороду "за візуальний стиль та створення аутентичної атмосфери, яка занурює глядачів в епоху тоталітаризму, що посилює прийняття історичної теми фільму".

Міжнародний фестиваль етнографічного кіно ОКО зосереджує увагу на етнографії, фольклористиці, антропології, історії, повсякденності, проблемах та надіях, культурі, національних традиціях та звичках, знакових подіях та особистостях. Як зазначають організатори, ОКО — це симбіоз вшанування традицій, пізнання нових речей та пошук актуальних форм і тенденцій, як у національних культурах України та Болгарії, так і в культурах усього світу.