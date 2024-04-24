Фільм Ірини Цілик "Я і Фелікс" за книжкою Артема Чеха вийшов у прокат у Канаді
Повнометражний ігровий дебют української режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс" за мотивами книжки "Хто ти такий?" військовослужбовця Артема Чеха розпочинає кінотеатральний прокат у містах Канади
Про це повідомляє Держкіно.
Українська стрічка "Я і Фелікс / Felix and Me" виходить у кіно в Канаді. Повнометражний ігровий дебют української режисерки Ірини Цілик розпочинає кінотеатральний прокат в окремих містах країни.
Фільм розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 1990-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.
Стрічка знята за мотивами книжки "Хто ти такий?" українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха, який є чоловіком режисерки.
З повною інформацією про покази можна ознайомитися за посиланням.
Фото: Facebook Держкiно
Головні ролі виконали Андрій Чередник — син режисерки та автора книги "Хто ти такий?" та Юрій Іздрик — український письменник і поет. У фільмі також зіграли зокрема Володимир Гладкий ("Дільничий з ДВРЗ"), Андрій Ісаєнко ("Щедрик", "Кіборги", "Захар Беркут"), Анастасія Карпенко ("Як там Катя?", "Лікар Ковальчук") та інші.
11 квітня дебютна стрічка Ірини Цілик "Я і Фелікс", створена за мотивами роману "Хто ти такий?" її чоловіка, вийшла в український прокат.
Світова прем'єра стрічки, яку знято за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха "Хто ти такий?", відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі, національна – в межах українського конкурсу Odesa International Film Festival.
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