Фільм про евакуацію мирних мешканців з Марʼїнки отримав золоту нагороду та гран-прі New York Festival

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Документальна стрічка "Білий янгол – кінець Мар’їнки", яка розповідає про війну в Україні та роботу поліції Донеччини біля фронту, від німецького телеканалу ZDF отримала дві нагороди телекінопремії New York Festival 2024 (New York Festivals TV & Film Awards). Стрічку відзначили в номінації "Докудрама".

Фільм "Білий янгол – кінець Мар’їнки" показує знищення російськими військами міста Мар’їнка та героїчну боротьбу поліцейських за життя його мешканців. "Білі янголи" - це назва загонів поліцейських, які евакуюють людей з прифронтових населених пунктів. У Марʼїнці вони спільно з владою та волонтерами евакуювали все цивільне населення до того, як місто остаточно було зруйновано та окуповано.

В основу фільму лягли зйомки німецьких журналістів, зроблені в Мар’їнці в 2022 році, інтерв’ю з врятованими людьми та правоохоронцями 2023 року, а також записи з камер GoPro поліцейських. Автором і режисером стрічки є Арндт Гінцель (Arndt Ginzel).

"Цей пронизливий фільм дає разючий погляд на руйнівні наслідки вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Мужні дії поліцейського Василя Піпи і його колег у місті Мар'їнка були виведені на перший план завдяки непохитній мужності і самовіддачі. Історія "білих янголів" символізує надію серед відчаю", - зазначили організатори New York Festival.

Стрічку назвали "зворушливим і незабутнім твором, який виходить за рамки розповіді і свідчить про реалії війни і безсмертя людського духу".

Група "Білий Янгол", яка працює на Мар’їнському напрямку, продовжує під вогнем евакуйовувати мешканців з інших населених пунктів, які штурмує Росія.

