Фільм "Сирени України" про українських артистичних плавчинь пройшов у фінал кінофестивалю Paladino d’Oro Sport

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

З 10 по 15 грудня в Італії, Палермо (Сицилія) відбувається 44-й фестиваль Paladino d'Oro Sport Film Festival. Це найстаріший у світі спортивний кінофестиваль, який сприяє поширенню спортивних фільмів і відео та є міжнародним майданчиком для великих прокатів світового кіно.

Цьогоріч на кінофестивалі була представлена документальна стрічка Les Sirènes d’Ukraine ("Сирени України") французьких режисерів Луї Віллера і Александри Гіраль. Фільм про українських спортсменок - артистичних плавчинь Владиславу та Марину Алексіївих став фіналістом Paladino d’Oro Sport Film Festival. Окрім нього до фіналу вийшли 60 стрічок з різних країн.

"Сирени України" розповідає про українських артистичних плавчинь Владиславу та Марину Алексіївих, які в умовах повномасштабної війни намагаються підготуватися до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Режисери стежать за тим, як війна змінює умови тренувань і життя.

"З самого початку ми хотіли стати свідками цієї війни та того, як українці її переживають зсередини. Є війна, якою ми бачимо її з-за кордону, із заголовками, цифрами та відео руйнувань, а також є досвід цивільного населення. Очима сестер Алексіївих ми вносимо новий погляд на цей конфлікт. Ба більше, той факт, що вони спортсменки, дозволив нам додати до фільму інші ракурси: умови тренувань спортсменів вищого рівня в країні, яка воює, питання про те, як їхню країну представляють на подіумах за кордоном, питання участі росіян на Олімпіаді в Парижі, а також труднощі для будь-якого українця виїхати з країни", - поділилися режисери в інтервʼю Inside Synchro.

24 лютого 2022 року близнючки були змушені залишити свою квартиру в Харкові, коли місто почали обстрілювати. Серед небагатьох речей, які вони взяли з собою, — бронзова медаль, здобута на Олімпіаді в Токіо. Вони переїжджають на захід України, а звідти разом із командою вирушають до Італії. Після шести місяців за кордоном сестри повертаються до України і відновлюють тренування в Києві.

Луї Віллер і Александра Гіраль познайомилися з сестрами в березні 2023 року в Києві. Вони знімали їх і збірну України з артистичного плавання протягом року, аж до відбору на Олімпіаду. Попри вибухи, повітряні тривоги, відключення електрики, крижану воду в басейні та нескінченні поїздки на змагання, мотивація кожного з цих спортсменів залишалася непохитною.