Сестри Алексіїви посіли пʼяте місце у фіналі артистичного плавання на Олімпіаді

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

У технічній програмі дует українок, Марина та Владислава Алексіїви, посів 5 місце, результат - 260,4600. За довільну програму українки отримали 278,2084 бала та закінчили Олімпійські ігри з результатом 538.6684.

Олімпійськими чемпіонками Парижа-2024 стали артистичні плавчині з Китаю - 566,4783.

Олімпійські ігри-2024

Артистичне плавання. Дуети

10 серпня

1. Китай – 566,4783

2. Велика Британія – 558,5367

3. Нідерланди – 558,3963

...

5. Україна – 538,6684

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.