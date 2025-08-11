Фільм ветеранки Аліси Коваленко "З любов'ю з фронту" переміг на кінофестивалі в Косово

Про це режисерка і ветеранка повідомила на facebook.

Документальний фільм My dear Theo ("З любов'ю з фронту") української режисерки, ветеранки, громадської діячки Аліси Коваленко переміг у конкурсній програмі Human Rights Dox кінофестивалю DokuFest у Косово.

"Упродовж цих днів тут я дуже чітко відчула, як за яскравим, барвистим життям Прізрена, за цими прекрасними краєвидами, горами та обличчями ховається пам'ять про війну. Ми багато говорили з різними людьми тут про пам'ять про минулу війну тут, 25 років тому, і про нашу війну в Україні зараз, і відчули багато спільного. Я також чула від молоді, що всі ці історії про війну, розказані їхніми батьками, досі дуже присутні в пам'яті молодого покоління. Мене це дуже зворушило, тому що з My dear Theo ("З любов'ю з фронту"), перш за все, ми хотіли побудувати цей місток пам'яті між нами, батьками, які пішли на фронт, і нашими дітьми. І я так хочу, щоб, попри біль, ці спогади також були для нас джерелом світла в ці темні часи", - поділилась Аліса Коваленко.

Як пише "Суспільне", стрічку "З любов'ю з фронту" Аліса Коваленко знімала під час своєї служби у штурмовому підрозділі Української добровольчої армії, у складі якого режисерка провела чотири місяці на Київському й Харківському напрямках.

Упродовж цього часу режисерка фільмувала фронтове життя і писала листи для свого сина Тео, звідси міжнародна назва фільму My dear Theo ("Мій любий Тео"). Вона робила це на випадок, якби загинула.

DokuFest проходить щорічно на початку серпня в косовському місті Прізрен. Кінофестиваль був заснований у 2002 році. DokuFest є найбільшою і найвідомішою кіноподією Косова, а також важливою культурною подією у Європі. З 2019 року тут відбирають короткометражні фільми для BAFTA.