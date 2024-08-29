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Фільм-відкриття Венеційського кінофестивалю "Бітлджюс 2" отримав  4-хвилинні овації

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2024 четвер
16:38
Кіно Тім Бертон і Моніка Беллуччі на премʼєрі "Бітлджюс Бітлджюс"

Фільм Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс", який є продовженням оригінальної стрічки 1988 року, відкрив 81-й Венеційський кінофестиваль 

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Про це пише Deadline.

28 серпня у Венеції стартував 81-й міжнародний кінофестиваль. Фільмом-відкриттям стала нова стрічка Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс". Американський фентезійний фільм є продовженням картини "Бітлджюс" 1988 року. 

Сценарій фільму написали Альфред Гоф та Майлз Міллар на основі сюжету Сета Грема-Сміта. До своїх ролей повернулися Майкл Кітон, Вайнона Райдер та Кетрін О'Гара. Окрім них, до акторського складу доєдналися Дженна Ортега, Джастін Теру, Моніка Беллуччі та Віллем Дефо. 

Фільм зірвав бурхливі оплески, які тривали 4 хвилини 35 секунд. На відміну від овацій у Каннах, актори чи творці не виголошували жодних промов, які іноді додають тривалості оваціям глядачів.

На премʼєрі до Бертона доєднався Майкл Кітон, який знову зіграв свою роль через 36 років після виходу оригінальної комедії. Також були присутні зірки Вайнона Райдер, Кетрін О'Гара, Дженна Ортега, Джастін Теру, Моніка Белуччі та Віллем Дефо.

"Сказати, що він унікальний, — нічого не сказати", — поділився думками про фільм Кітон.

Коментуючи імовірність виходу третього фільму, режисер відповів: "Давайте порахуємо. На цей пішло 35 років. З іншого боку, мені було б понад 100. Це можливо завдяки медичній науці. Але я так не думаю".

"Бітлджюс 2" розпочинається, коли три покоління родини Дітц повертаються додому на Вінтер-Рівер після несподіваної трагедії. Життя Лідії (Райдер), яка все ще переслідується Бітлджюсом, перевертається з ніг на голову, коли її бунтівна донька-підліток Астрід (Ортега) виявляє таємничу модель міста на горищі, а також випадково відкривається портал у потойбічне життя. Оскільки проблеми назрівають в обох царствах, це лише питання часу, поки хтось тричі скаже ім’я Бітлджюса, і пустотливий демон повернеться, щоб затіяти хаос.

Теги:
Культура
кінофестиваль
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