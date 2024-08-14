Фільм "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха зʼявився на HBO Max

Про це Цілик повідомила у facebook.

Дебютна стрічка української режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс", знята за романом "Хто ти такий?" її чоловіка — письменника і військового Артема Чеха, доступна на американській стримінговій платформі HBO Max.

Фільм отримав міжнародну назву Rock Paper Grenade.

"Фільм можна наразі подивитися за підпискою в 15 країнах: Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговині, Косово, Молдові, Північній Македонії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, Угорщині, Чорногорії та Чехії", - написала режисерка.

Фото: facebook Ірини Цілик

Вона уточнила, що наразі немає інформації, коли і як фільм буде доступний для перегляду в інших країнах.

Фільм розповідає історію, що розвивається на тлі буремних 1990-х. Це розповідь про дорослішання хлопця Тимофія, його сім’ю, друзів, перше кохання і дружбу з Феліксом, який став частиною його родини. Ветеран війни в Афганістані, колишній контррозвідник з ПТСР і любитель хорошої музики — Фелікс відкриє Тимофію інший погляд на світ, який змінить життя хлопця назавжди.

Стрічка знята за мотивами книжки "Хто ти такий?" українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха, який є чоловіком режисерки.

Головні ролі виконали Андрій Чередник — син режисерки та автора книжки "Хто ти такий?" та Юрій Іздрик — український письменник і поет. У фільмі також зіграли, зокрема, Володимир Гладкий ("Дільничий з ДВРЗ"), Андрій Ісаєнко ("Щедрик", "Кіборги", "Захар Беркут"), Анастасія Карпенко ("Як там Катя?", "Лікар Ковальчук") та інші.

12 червня фільм став доступним на Netflix. А з 14 червня його можна переглянути онлайн на стримінгових платформах MEGOGO, SWEET.TV та Kyivstar ТБ.



