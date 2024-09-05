Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зʼявиться на Netflix

Про це повідомили в instagram Netflix Ukraine.

Документальна біографічна драма режисера Артема Григоряна про буковинського артиста, одного з засновників української естради Назарія Яремчука "Яремчук: Незрівнянний світ краси" з 11 вересня буде доступна на стримінгу Netflix.

Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука, та Максим Сердюк. Стрічка розкриває не лише історію Яремчука, а й показує культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.

"Чи може пісня змінити світосприйняття цілого покоління? Досвід Назарія Яремчука доводить, що може. 1971 року уся країна наспівувала хіт "Червона рута". Здійнялася небачена до того хвиля популярності української музики. А почалося все з того, що простому карпатському юнакові понад усе хотілося співати. Фільм знято за ініціативи доньки співака Марії Яремчук. Спершу планувалося, що стрічка вийде на екрани у 2021, коли співакові виповнилося б 70 років. Згодом дата релізу зсунулася", - йдеться в описі до фільму.

Родина Яремчука надала особисті архіви артиста, його щоденники та листи, які стали основою фільму. Записи концертів та інтерв’ю шукали по державних архівах. У фільмі містяться рядки з особистого щоденника співака. За допомогою штучного інтелекту створили звучання, максимально наближене до реального голосу пана Назарія. Своїми спогадами про першу українську попзірку діляться також ті, хто працював з ним за життя, та учасники ВІА "Смерічка".

Кінострічка вже стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. За три вікенди у прокаті вона зібрала 9,9 млн грн, випередивши таким чином попереднього рекордсмена - оскароносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", касові збори якого склали 9 млн грн.