Фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" за два вікенди прокату зібрав 31,8 млн грн

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держкіно.

Пригодницька комедія Ольги Ряшиної "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами однойменної повісті українського музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьми вийшла на великі екрани 14 березня. За два тижні прокату стрічка вже зібрала 31,8 млн грн. Кількість проданих квитків становить 207,5 тис.

Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

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Фільм зняли UPHub за підтримки державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile.

Стрічка, присвячена лідеру культового на ранній українській електронній сцені гурту "Скрябін", що став символом нового покоління українців – Андрію Кузьменку (Кузьмі), є не документальним фільмом-біографією, а художньою інтерпретацією його однойменного автобіографічного літературного дебюту.

Українська стрічка також вийде в прокат у США та Канаді.