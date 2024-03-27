Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" за два вікенди прокату зібрав 31,8 млн грн

Фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" за два вікенди прокату зібрав 31,8 млн грн

27 березня, 2024 середа
10:01
Кіно "Я, "Побєда" і Берлін"

На художній фільм, який розповідає про пригоди молодого музиканта Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", за два тижні прокату було продано 207,5 тис. квитків

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держкіно.

Пригодницька комедія Ольги Ряшиної "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами однойменної повісті українського музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьми вийшла на великі екрани 14 березня. За два тижні прокату стрічка вже зібрала 31,8 млн грн. Кількість проданих квитків становить 207,5 тис.

Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х —  епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

Читайте також: "Я, "Побєда" і Берлін" пішли в народ

Фільм зняли UPHub за підтримки державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile.

Стрічка, присвячена лідеру культового на ранній українській електронній сцені гурту "Скрябін", що став символом нового покоління українців – Андрію Кузьменку (Кузьмі), є не документальним фільмом-біографією, а художньою інтерпретацією його однойменного автобіографічного літературного дебюту.

Українська стрічка також вийде в прокат у США та Канаді.

Теги:
Культура
музика
Скрябін
Читайте також:
Корабель "Костянтин Ольшанський"
26 березня, 2024 вiвторок
ВМС підтвердили ураження кораблів "Іван Хурс" і "Костянтин Ольшанський" у Криму
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі
25 березня, 2024 понедiлок
Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.95
    Купівля 38.95
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 березня
10:03
Еммануель Макрон
Заява Макрона щодо іноземних військ в Україні могла розлютити чиновників у США, - Bloomberg
10:03
OPINION
Дмитро Золотухін
Теракт у "Крокусі": замовники та планувальники теракту сидять у Москві
09:55
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем
Надання техніки Україні є політичним питанням: голова МЗС Швеції закликав НАТО створити більше стратегічних труднощів для РФ
09:50
"Міста Героїв. Охтирка"
"Міста Героїв. Охтирка": Укрпошта ввела в обіг нову марку
09:48
Словенія приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
09:34
українські біженці в ЄС
"Через масові протести з Європи депортують частину українців": РФ поширює черговий фейк
09:31
Алла Пугачова
Генпрокуратура РФ просить мінʼюст визнати Пугачову іноагентом
09:24
Ексклюзив
ракета "Циркон"
"Пускові - складна ціль": у ВМС розповіли, що працюють над нейтралізацією загрози від "Цирконів"
09:17
ракета "Циркон"
"Летить не туди, куди треба": експерт з військових досліджень Мін'юсту розповів про ракету "Циркон"
09:04
корабель рф
У водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі та нафтовий танкер
08:59
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 10 із 13 "шахедів"
08:38
Харківщина
Росія вночі пошкодила "шахедом" освітній заклад в Ізюмі: постраждав охоронець
08:32
Дональд Трамп
Суд у Нью-Йорку заборонив Трампу публічно говорити про учасників процесу у справі щодо підкупу порнозірки
08:21
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
У Радфеді РФ заявили, що терористів не можна засудити до смертної кари навіть при відсутності мораторію
08:02
OPINION
Віктор Бобиренко
Рокіровочка. Чим не догодив Данілов Єрмаку?
08:02
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Російська армія за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 27 артсистем та 25 БПЛА
07:58
Джонні Депп "Пірати Карибського моря"
Продюсер "Піратів Карибського моря" заявив про перезапуск франшизи
07:42
У Латвії націоналізують Дім Москви
У Латвії виставляють на торги "Будинок Москви", кошти передадуть Україні
07:40
європейський прапор
ЄС попросив у великих технологічних компаніях допомогти із безпекою на майбутніх виборах
07:17
США, Південна Корея
США і Південна Корея створили робочу групу для блокування поставок нафти з КНДР
07:01
Джо Байден
Байден назвав Путіна "м'ясником" та заявив про можливе підвищення податків для мільярдерів, щоб допомогти Україні
06:42
Володимир Путін та Кім Чен Ин
"Це безумовно нас турбує": у Пентагоні відстежують військову співпрацю Росії та КНДР
06:25
Оновлено
обстріл, ППО
Росія заявила про знищення 18 снарядів РСЗВ Vampire в небі над Білгородщиною
06:18
Володимир Путін
"Кремль ще не виробив шаблонної лінії": ISW проаналізував заяви РФ щодо теракту в Підмосков’ї
05:49
Пентагон
"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО": у Пентагоні прокоментували російську ракету, яка залітала в Польщу
05:29
Александар Вучич
"На Сербію чекають важкі дні": Вучич анонсував новини, які загрожують національним інтересам країни
05:05
лукашенко, 9 травня 2023
У Лукашенка мало стимулу брехати про те, що нападники на "Крокус Сіті" прямували до Білорусі, - ISW
04:31
Держдепартамент США
Ми не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території, - держдеп США про атаки на НПЗ РФ
04:08
кокаїн у мішках з вугіллям
Болгарська митниця конфіскувала близько 170 кг кокаїну, які перевозили в бананах з Еквадору
03:43
Ллойд Остін
Моральним і стратегічним імперативом є захист цивільних у Газі, - Остін
03:33
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїльська армія вдарила по півдню Лівану: є загиблі
02:38
фейк
РФ використовує підлітків для інформаційної операції з метою дискредитації українського підпілля, - Спротив
01:56
Наталія Гуменюк
РФ продовжуватиме точковий терор з акцентом на столицю, - Гуменюк
01:18
Чехія
У Чехії назвали нинішні загрози безпековій ситуації у світі найсерйознішими з часів Другої світової
00:58
Сергій Ребров
"Усі заслуговують на цю перемогу – і фани, і наші ЗСУ, і наша збірна": Ребров прокоментував вихід збірної України на Євро-2024
00:57
контрабандна деревина
Білоруську підсанкційну деревину експортують у Польщу під виглядом казахстанської, – розслідування
00:53
Оновлено
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
У США вантажне судно протаранило опору моста: автівки з людьми впали у воду, є загиблі
00:47
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: хто зіграє на ЧЄ, який вигляд мають групи
00:38
Збірна Польщі
Польща по пенальті перемогла Уельс і стала останнім учасником Євро-2024
00:31
Угорщина не поновить заборону на імпорт українського меду, попри протести місцевих бджолярів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV