Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Французька кінокомпанія Gaumont зніме серіал про Бріжит Макрон

Французька кінокомпанія Gaumont зніме серіал про Бріжит Макрон

18 квітня, 2024 четвер
12:45
Кіно На фото: Бріжит Макрон

У Франції розпочали роботу над серіалом "Бріжит, вільна жінка", який планує відновити "романтичний шлях першої леді", дружини Емманюеля Макрона

Про це повідомляє Le Parisien.

Французька кінокомпанія Gaumont оголосила про старт роботи над серіалом про першу леді Франції Бріжит Макрон. Наразі невідомо, буде це документальний фільм чи художній. У Gaumont зазначили, що серіал відтворить "романтичний шлях першої леді".

Уже розпочали написання сценарію.

"Gaumont розробляє серіал під назвою "Бріджит, вільна жінка" у 6 епізодах по 45 хвилин", — йдеться в пресрелізі компанії. 

Акторський склад серіалу поки не обраний, тож невідомо, хто зіграє дружину президента Франції. Сама перша леді поки не коментувала новину. У Єлисейському палаці уточнили, що не мають відношення до майбутнього серіалу.

"Ми не пов'язані з цим проєктом, про який сьогодні дізналися з преси", - зазначили в оточенні першої леді.

Сценаристами стали Бенедікт Шарль і Олів’є Пупоно, які є співавторами серіалів "Міраж" і "Я розумію". Шоу "Бріджит, вільна жінка" розповість історію Бріжит Макрон від моменту, коли професорка в Ам’єні зустрічає свого учня Емманюеля і до життя в Єлисейському палаці. Як повідомляє Le Figaro, "Бріджит, вільна жінка" розповідатиме про зустріч Емманюеля Макрона та вчительки французької мови, яка вела театральну майстерню, у 1992-1993 навчальному році. 

"Але серіал також включатиме флешбеки, щоб розповісти певну історію Франції, історію 70-90-х років. Це величезна ставка. Зворушлива тема. Щоб запропонувати вигадку, нам потрібно було опрацювати тему і звільнитися від неї. Бріжит Макрон – захопливий персонаж, ми хотіли підійти до неї з романтичного боку, майже мелодраматичного, через романтичний подих її долі", - додав Бенедікт Шарль виданню Le Figaro.

На початку квітня Бріжит Макрон помітили на знімальному майданчику серіалу Netflix "Емілі в Парижі", вона зʼявиться як камео в одній з серій нового сезону.

У листопаді перша леді Франції відверто розповіла про стосунки з Макроном до шлюбу.


 

Теги:
Світ
Культура
Франція
Емманюель Макрон
Читайте також:
російський гелікоптер Мі-28
17 квітня, 2024 середа
"Дуже серйозно детонувало": капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ про те, чому удар по аеродрому в Джанкої важливий
Олександр Будько (позивний "Терен")
16 квітня, 2024 вiвторок
Танцюють під Чайковського: військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з артистами балету Кухар і Стояновим
Кислиця
16 квітня, 2024 вiвторок
"Категорично відкидаємо божевільні звинувачення": Кислиця в Радбезі ООН пояснив мету провокацій Росії на ЗАЕС
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.89
  • EUR
    Купівля 42.09
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 квітня
14:04
OPINION
Андрій Бондар
ЗСУ перевели нас остаточно в статус "своїх сучих дітей" для світу
13:55
суд
Загибель помічника Залужного Частякова: ДБР скерувало до суду справу офіцера, який подарував гранати
13:53
В'ячеслав Богуслаєв
ВАКС конфіскував активи експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва, звинуваченого у сприянні РФ і тероризмі
13:52
Оновлено
Вибух
РФ ударила ракетами по Дніпру: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуру
13:50
Свято останнього дзвоника
У школах Києва останній дзвоник продзвенить 31 травня
13:38
форма ЗСУ
Держоператор тилу почав закуповувати зимову форму для ЗСУ
13:17
Кирило Буданов
Буданов: у червні РФ почне наступ, щоб захопити більше територій Донеччини та Луганщини
13:06
Жозеп Боррель
"Не можемо покладатися лише на США": Боррель закликав країни ЄС передати Україні системи ППО з власних арсеналів
12:58
Оновлено
Вибух у Криму
Удар по військовому аеродрому в Джанкої: ГУР розповіло деталі
12:52
Чорноморський флот РФ
Британська розвідка проаналізувала активність Чорноморського флоту РФ після заміни командувача
12:47
Возив окупантів у Білгород і зброю з РФ: водієві школи з Харківщини оголосили підозру
12:40
Оновлено
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії заявила, що ветуватиме закон про "іноагентів", схвалений парламентом
12:29
Ексклюзив
Ірина Федорів
Соратницю Табачника призначили на керівну посаду в митниці, - громадська активістка Федорів
12:29
ракета "IRIS-T"
Виробник Iris-T заявив, що Україна найближчими тижнями отримає ще одну систему ППО
12:18
фейк
Зеленський "зруйнував країну", а Путін "не планує захопити Європу": добірка фейків у світі за 18 квітня
12:14
Ігор Коломойський
Росіяни пустили з молотка недобудований пансіонат Коломойського в окупованій Алушті
12:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Трамп "ненавидить" Україну та які плани у Джонсона щодо американської допомоги. Акценти світових ЗМІ 18 квітня
12:09
OPINION
Віктор Шлінчак
Законопроєкт про допомогу США: Джонсон ставить ультиматуми
12:00
Ексклюзив
Дмитро Капранов
У Києві прощаються з істориком, письменником і громадським діячем Дмитром Капрановим
11:55
літній дощ
Можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, де 19 квітня ймовірні опади, а де - заморозки
11:45
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн: ситуація в енергосистемі станом на 18 квітня
11:36
Бердянськ
В окупованому Бердянську прогримів вибух, - МВА
11:35
На фото: Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно передумав знімати "Кінокритика" та займеться іншим фільмом
11:28
Ексклюзив
окупанти
Два основні напрямки та два допоміжні: полковник ЗСУ Селезньов припустив, де ворог атакуватиме влітку
11:14
новини Львова
Видавав себе за монаха, освячував військову техніку росіян, здавав будинки односельців: на Київщині засудили 76-річного чоловіка
11:01
новини
Росіяни зранку вдарили по Селидовому: загинула жінка
10:53
«20 днів у Маріуполі»
Український фільм "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті
10:46
Німеччина
У Німеччині затримали двох російських шпигунів, які планували зірвати військову підтримку для України
10:16
Ексклюзив
У росіян за Уралом є безліч старої бронетехніки, - генерал-лейтенант Романенко
10:13
Зібрали 5,6 млн грн: Надя Дорофєєва і Міша Лебіга презентували спільну пісню і встановили рекорд переглядів українського Twitch
10:12
Наводив російські цілі на Дніпро: СБУ затримала підозрюваного
10:06
OPINION
Василь Зима
Єрмак з мішками у Time. Сподіваюся, мішки не з грішми...
10:04
G7
Країни G7 не розморозять активи РФ до відшкодування втрат Україні
09:58
Оновлено
Володимир Зеленський
"Це може зупинити тільки ППО": Зеленський під час засідання Євроради заявив про можливі удари РФ по українських АЕС
09:19
Віцеканцлер Німеччини Габек
Віцеканцлер Німеччини Габек прибув з візитом до Києва
09:16
Оновлено
Удар по Чернігову 17.04.24
Атака 17 квітня: у Чернігові завершили розбір завалів, загинуло 18 людей
09:14
сили ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 13 "шахедів"
09:03
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда провів приватну зустріч з Трампом у Нью-Йорку
09:02
Оновлено
Майк Джонсон
Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня. Байден пообіцяв негайно підписати документ
09:00
Пресреліз
Дмитро Луп'як
Учитель із Вінниці став лавреатом премії "Ранкові зорі" й виграв 10 тис. грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV