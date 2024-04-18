Французька кінокомпанія Gaumont зніме серіал про Бріжит Макрон
У Франції розпочали роботу над серіалом "Бріжит, вільна жінка", який планує відновити "романтичний шлях першої леді", дружини Емманюеля Макрона
Про це повідомляє Le Parisien.
Французька кінокомпанія Gaumont оголосила про старт роботи над серіалом про першу леді Франції Бріжит Макрон. Наразі невідомо, буде це документальний фільм чи художній. У Gaumont зазначили, що серіал відтворить "романтичний шлях першої леді".
Уже розпочали написання сценарію.
"Gaumont розробляє серіал під назвою "Бріджит, вільна жінка" у 6 епізодах по 45 хвилин", — йдеться в пресрелізі компанії.
Акторський склад серіалу поки не обраний, тож невідомо, хто зіграє дружину президента Франції. Сама перша леді поки не коментувала новину. У Єлисейському палаці уточнили, що не мають відношення до майбутнього серіалу.
"Ми не пов'язані з цим проєктом, про який сьогодні дізналися з преси", - зазначили в оточенні першої леді.
Сценаристами стали Бенедікт Шарль і Олів’є Пупоно, які є співавторами серіалів "Міраж" і "Я розумію". Шоу "Бріджит, вільна жінка" розповість історію Бріжит Макрон від моменту, коли професорка в Ам’єні зустрічає свого учня Емманюеля і до життя в Єлисейському палаці. Як повідомляє Le Figaro, "Бріджит, вільна жінка" розповідатиме про зустріч Емманюеля Макрона та вчительки французької мови, яка вела театральну майстерню, у 1992-1993 навчальному році.
"Але серіал також включатиме флешбеки, щоб розповісти певну історію Франції, історію 70-90-х років. Це величезна ставка. Зворушлива тема. Щоб запропонувати вигадку, нам потрібно було опрацювати тему і звільнитися від неї. Бріжит Макрон – захопливий персонаж, ми хотіли підійти до неї з романтичного боку, майже мелодраматичного, через романтичний подих її долі", - додав Бенедікт Шарль виданню Le Figaro.
На початку квітня Бріжит Макрон помітили на знімальному майданчику серіалу Netflix "Емілі в Парижі", вона зʼявиться як камео в одній з серій нового сезону.
У листопаді перша леді Франції відверто розповіла про стосунки з Макроном до шлюбу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.89
- EUR Купівля 42.09Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе