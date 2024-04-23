Фронтмен Radiohead Том Йорк випустив дві пісні, які стали саундтреками до фільму Confidenza

Про це пише Rolling Stone.

Британський музикант, фронтмен Radiohead і The Smile Том Йорк написав музику для майбутньої драми італійського режисера Даніеле Лукетті Confidenza ("Довіра").

Лірична, неспішна пісня Knife Edge супроводжується звучанням фортепіано та струнних. Музичне відео на цю композицію демонструє кадри з фільму, який заснований на однойменному романі Доменіко Старноне про приречену пару.

П’єтро Велла працює в занедбаній римській середній школі. Він твердо вірить, що може допомогти учням прагнути до кращого майбутнього. Тереза, яскрава та непокірна учениця, закохана в нього і його уроки. Через кілька років вони знову зустрічаються і зав’язують романтичні стосунки. Тереза наполягає, що вони повинні поділитися своїми найпотаємнішими секретами, щоб поєднатися на все життя. Але як тільки П'єтро дійсно відкривається, стосунки закінчуються. П’єтро стає письменником, а його сім’я занурюється в комфорт буржуазного життя. Але його переслідує думка, що одного дня Тереза може знову з’явитися і зруйнувати його світ своєю таємницею, яку вона знає.

Фільм, створений Netflix, знято італійською мовою. Він вийде в кінотеатрах Італії 24 квітня.

Платівка із саундтреком вийде 12 липня. Інший трек, що також став саундтреком - Prize Giving, звучить похмуріше, що, ймовірно, повʼязане із напругою сюжету.

Confidenza є другим фільмом, музику до якого написав Йорк. Першим став італо-американський містичний фентезійний трилер "Суспірія" 2018 року, знятий режисером Лукою Гуаданьїно. Він є рімейком однойменної культової стрічки Даріо Ардженто 1977 року. Ця композиція була номінована на кілька нагород, у тому числі на "Греммі".