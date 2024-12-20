HBO Max визначилася з творчою командою спінофу серіалу "Теорія великого вибуху"

Про це пише Deadline.

В анонсованому раніше спінофі оригінального комедійного серіалу HBO "Теорія великого вибуху" визначилися з основною творчою командою. Проєкт отримав повний склад сценаристів. До авторів оригінального серіалу 2007-2019 років Чака Лоррі і Білла Преді доєднався сценарист Зак Пенн.

Раніше Чак Лоррі був єдиним анонсованим членом команди. Джерела повідомляють, що тріо спільно працює над сценарієм. Вибір Зака Пенна є нетрадиційним для ситкому. Раніше він працював над драматичними серіалами "Люди Альфа" та "Маяк 23". Проте зазначається, що Пенн має сильну жанрову підготовку, зокрема в коміксах, завдяки його роботі над фільмами "Люди Ікс" і "Месники", що стане в пригоді, оскільки це пристрасть, яку поділяють більшість персонажів "Теорії великого вибуху". До того ж саме на історії Стюарта Блума (Кевін Зусман), продавця в магазині коміксів, зосередиться майбутнє шоу.

Для Чака Лоррі і Білла Преді це буде перша масштабна співпраця з часів "Теорії великого вибуху".

Окрім Кевіна Зусмана, до своїх ролей повернуться Браян Позен, який зіграв геолога Берта Кібблера, який був закоханий в Емі, та Лорен Лапкус, яка зіграла дивакувату помічницю менеджера магазину коміксів, а згодом і дівчину Стюарта.

"Теорія великого вибуху" дебютувала на CBS у 2007 році та була комедією №1 на телебаченні. Серіал закінчився у 2019 році і став найтриваліший багатокамерним серіалом в історії телебачення з 279 епізодами, що виходили протягом 12 сезонів.