HBO Max визначилася з творчою командою спінофу серіалу "Теорія великого вибуху"
Сценарист фільмів "Люди Ікс 2", "Люди Ікс: Остання битва" та "Месники" Зак Пенн долучився до авторів "Теорії великого вибуху" Чака Лоррі і Білла Преді в роботі над спінофом
Про це пише Deadline.
В анонсованому раніше спінофі оригінального комедійного серіалу HBO "Теорія великого вибуху" визначилися з основною творчою командою. Проєкт отримав повний склад сценаристів. До авторів оригінального серіалу 2007-2019 років Чака Лоррі і Білла Преді доєднався сценарист Зак Пенн.
Раніше Чак Лоррі був єдиним анонсованим членом команди. Джерела повідомляють, що тріо спільно працює над сценарієм. Вибір Зака Пенна є нетрадиційним для ситкому. Раніше він працював над драматичними серіалами "Люди Альфа" та "Маяк 23". Проте зазначається, що Пенн має сильну жанрову підготовку, зокрема в коміксах, завдяки його роботі над фільмами "Люди Ікс" і "Месники", що стане в пригоді, оскільки це пристрасть, яку поділяють більшість персонажів "Теорії великого вибуху". До того ж саме на історії Стюарта Блума (Кевін Зусман), продавця в магазині коміксів, зосередиться майбутнє шоу.
Для Чака Лоррі і Білла Преді це буде перша масштабна співпраця з часів "Теорії великого вибуху".
Окрім Кевіна Зусмана, до своїх ролей повернуться Браян Позен, який зіграв геолога Берта Кібблера, який був закоханий в Емі, та Лорен Лапкус, яка зіграла дивакувату помічницю менеджера магазину коміксів, а згодом і дівчину Стюарта.
"Теорія великого вибуху" дебютувала на CBS у 2007 році та була комедією №1 на телебаченні. Серіал закінчився у 2019 році і став найтриваліший багатокамерним серіалом в історії телебачення з 279 епізодами, що виходили протягом 12 сезонів.
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