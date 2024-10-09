"Джокер - божевілля на двох". Любителі трилерів вже можуть переглянути в кінотеатрах

"Джокер"



Незалежно від того, що ви думаєте про психологічний трилер Тодда Філліпса "Джокер", натхненний Скорсезе, ви не можете заперечити його успіх. Не тільки Хоакін Фенікс виграв "Оскар" за найкращу чоловічу роль, за роль психічно хворого Артура Флека, але й Філліпс знайшов спосіб представити (можливо) новий погляд на забитого до смерті персонажа.

Тепер Артур Флек повернувся з продовженням, яке представляє давнє кохання Джокера, Харлі Квінн, з Леді Гагою, яка втручається, щоб запропонувати свій погляд на культового лиходія DC Comics. Folie à Deux також є мюзиклом, що включає щонайменше 15 номерів на основі вже існуючих пісень.

У головних ролях: Хоакін Фенікс, Леді Гага, Зазі Бітц, Брендан Глісон, Кетрін Кінер та інші.

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