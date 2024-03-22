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Віруси, зомбі, апокаліптичний світ: Кращі фільми та серіали про епідемії та віруси

22 березня, 2024 п'ятниця
20:00
Кіно зомбі

Віруси, епідемії, зомбі, апокаліптичний світ… Все це вас чекає в нашій п’ятірці фільмів для вас на сьогоднішній вечір

Ходячі мерці  

Рік: 2010-2022

Країна: США

Жанр: драма, трилер, фільм жахів

Актори: Ендрю Лінкольн, Стівен Ян, Чандлер Ріггс, Норман Рідус, Мелісса Сюзанн МакБрайд, Лорен Коен, Емілі Кінні та інші

Помічник шерифа Рік Граймс отримує тяжке кульове поранення під час перестрілки зі злочинцями, внаслідок чого впадає в кому. Прокинувшись у лікарні, він зауважує, що весь медичний персонал відсутній, зате в самій будівлі панує розруха. Поступово він приходить до усвідомлення того, що сталася трагедія…

 

Зараження

Рік: 2011

Країна: США, Об'єднані Арабські Емірати

Жанр: драма, наукова фантастика, трилер

Режисер: Стівен Содерберг

Актори: Маріон Котійяр, Лоуренс Фішберн, Метт Деймон, Гвінет Пелтроу, Кейт Уінслет, Монік Кернен та інші

Група вчених намагається боротися зі спалахом смертельно небезпечного захворювання, проте епідемія розвивається найстрашнішим чином, швидко перетворюючись на грізну пандемію. Починається паніка, породжуючи хаос, що охоплює весь світ…

 

Я – легенда  

Рік: 2007

Країна: Австралія, США

Жанр: наукова фантастика, трилер, фільм жахів

Режисер: Френсіс Лоуренс

Актори: Вілл Сміт, Аліса Брага, Віллоу Сміт, Саллі Річардсон-Уайтфілд, Чарлі Тахен, Парадокс Поллак та інші

Екранізація твору Річарда Метсона про людину, яка єдина вціліла в Нью-Йорку після поширення небезпечного вірусу. Він бродить по запустілому мегаполісу з собакою і розмовляє сам із собою, поки не настають ще важчі часи…

 

28 днів по тому...  

Рік: 2002

Країна: Великобританія

Жанр: наукова фантастика, трилер, фільм жахів

Режисер: Денні Бойл

Актори: Кілліан Мерфі, Алекс Палмер, Бінду Де Стоппані, Юкка Хілтунен, Девід Шнайдер (IV), Тобі Седжвік, Наомі Харріс та інші

Джим приходить до тями після тривалої коми в Лондонській лікарні і виявляє, що крім нього у всьому місті, схоже не залишилося живих людей. Він дізнається, що по Великобританії зі страшною швидкістю поширився моторошний вірус, який перетворив усіх заражених на м'ясоїдних монстрів…

 

Ловець снів  

Рік: 2003

Країна: США, Канада

Жанр: драма, комедія, наукова фантастика, триллер, фільм жахів, фентезі

Режисер: Лоуренс Кездан

Актори: Тімоті Оліфант, Том Сайзмор, Даміан Льюїс, Морган Фріман, Томас Джейн, Донні Уолберг, Ріс Томпсон та інші

Джонсі, Генрі, Піт і Бобер дружать з дитинства - ще в школі вони здобули надприродні здібності, подаровані їм дивним хлопчиком на ім'я Даддітс. Минули роки, друзі виросли, але кожну зиму вони зустрічаються в тому самому заміському будиночку, щоб поговорити, згадати Даддітса і випити за нього…

Теги:
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