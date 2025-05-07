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Лауреатка "Оскара" Вупі Голдберг запропонувала Трампу знизити ціну на яйця, перш ніж вводити мита на кіно

Дар'я Тарасова
7 травня, 2025 середа
13:02
Кіно Вупі Голдберг

Американська акторка Вупі Голдберг відреагувала на план Дональда Трампа ввести 100-відсоткові мита на фільми, зняті за межами США

Зміст

Про це вона сказала в коментарі Entertainment Weekly.

Днями президент США Дональд Трамп уповноважив торгового представника США та міністерство торгівлі розпочати кроки для запровадження 100-відсоткових мит на фільми, зняті за кордоном, що спричинило хвилю занепокоєння серед кінематографістів не лише США, а і Європи.

Американська акторка Вупі Голдберг, володарка статусу ЕГОТ (має всі чотири головні мистецькі премії США: "Тоні", "Еммі", "Ґреммі" та "Оскар") також висловилася про ці наміри.

"Гаразд, послухайте, ви не можете цього зробити. Це означає, що ви збираєтеся вказувати мені, як написати історію, яку я хочу написати, якщо це станеться в Європі? Послухайте, чи не могли б ви, будь ласка, знизити ціну на яйця, перш ніж починати це?", - заявила зірка фільму "Привид".

Вона уточнила, що коли зйомки відбуваються в іншій країні, то творці фільму працюють з людьми з тієї країни.

"Ми не імпортуємо наших людей, щоб вони їздили туди. На кого ви збираєтеся накласти ці мита? На виробництво? На студію? Про що ви говорите?... Це частина того, що ми робимо. Будь ласка, зупиніться. Суть у податкових пільгах. Якщо ви хочете змінитися, ви повинні змінити це в США і зробити це доступним для людей, щоб знімати тут. Не заважайте нам їздити та знімати за кордоном, бо тоді ви нас обмежуєте", - наголосила Голдберг.

Вона зазначила, що зйомки за кордоном мають користь і для США.

"Ми вчимо людей, які ніколи не потраплять до Америки, що таке Америка. Ми показуємо їм, хто ми. Якщо ви вводите такий податок, ви кажете, що ми недостатньо хороші, а це не так. Ми найкращі у світі", - додала акторка.

  • Президент США Дональд Трамп 5 травня доручив розпочати процес запровадження у країні 100-відсоткових мит на всі фільми, зняті за кордоном.
  • Європейські кінематографісти вважають, що наміри Дональда Трампа знищать американський та світовий кінобізнес. Експерти наголошують, що фільми – це послуги, на які не можна запроваджувати мита. Консультант з питань глобальних медіа Ганс Фрайкін скептично ставиться до того, що додаткові витрати, які виникнуть у зв'язку з перенесенням усіх зйомок на внутрішні локації, суттєво збільшать кількість робочих місць у довгостроковій перспективі. Це лише змусить студії набагато більше використовувати ШІ.

  • Після бурхливої реакції Трамп прокоментував свою заяву, наголосивши, що запитає голлівудські студії, чи вони задоволені його пропозицією. 

     

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Культура
Дональд Трамп
США
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