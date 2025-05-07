Лауреатка "Оскара" Вупі Голдберг запропонувала Трампу знизити ціну на яйця, перш ніж вводити мита на кіно

Про це вона сказала в коментарі Entertainment Weekly.

Днями президент США Дональд Трамп уповноважив торгового представника США та міністерство торгівлі розпочати кроки для запровадження 100-відсоткових мит на фільми, зняті за кордоном, що спричинило хвилю занепокоєння серед кінематографістів не лише США, а і Європи.

Американська акторка Вупі Голдберг, володарка статусу ЕГОТ (має всі чотири головні мистецькі премії США: "Тоні", "Еммі", "Ґреммі" та "Оскар") також висловилася про ці наміри.

"Гаразд, послухайте, ви не можете цього зробити. Це означає, що ви збираєтеся вказувати мені, як написати історію, яку я хочу написати, якщо це станеться в Європі? Послухайте, чи не могли б ви, будь ласка, знизити ціну на яйця, перш ніж починати це?", - заявила зірка фільму "Привид".

Вона уточнила, що коли зйомки відбуваються в іншій країні, то творці фільму працюють з людьми з тієї країни.

"Ми не імпортуємо наших людей, щоб вони їздили туди. На кого ви збираєтеся накласти ці мита? На виробництво? На студію? Про що ви говорите?... Це частина того, що ми робимо. Будь ласка, зупиніться. Суть у податкових пільгах. Якщо ви хочете змінитися, ви повинні змінити це в США і зробити це доступним для людей, щоб знімати тут. Не заважайте нам їздити та знімати за кордоном, бо тоді ви нас обмежуєте", - наголосила Голдберг.

Вона зазначила, що зйомки за кордоном мають користь і для США.

"Ми вчимо людей, які ніколи не потраплять до Америки, що таке Америка. Ми показуємо їм, хто ми. Якщо ви вводите такий податок, ви кажете, що ми недостатньо хороші, а це не так. Ми найкращі у світі", - додала акторка.