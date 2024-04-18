Леонардо Ді Капріо може зіграти Френка Сінатру в новому фільмі Мартіна Скорсезе

Про це пише Variety.

81-річний культовий американський режисер Мартін Скорсезе, останній фільм якого "Вбивці квіткової повні" отримав 10 номінацій на "Оскар", уже намітив кілька наступних проєктів. Джерела кажуть, що він планує зняти два фільми один за одним: перший про Ісуса Христа, а другий – біографічний фільм про Френка Сінатру.

Зазначається, що режисер хоче обійти студійну систему та самостійно профінансувати фільм "Життя Ісуса", в основу якого ляже однойменна книга Сюсаку Ендо 1973 року. Він застосував той самий підхід у драмі 2016 року "Мовчання" (яка також була екранізацією роману Ендо).

Скорсезе має намір співпрацювати з зіркою "Мовчання" Ендрю Гарфілдом і у фільмі про Ісуса, хоча незрозуміло, чи 40-річного актора запросять на головну роль чи на роль одного з учнів Христа. Очікується, що виробництво розпочнеться цього року, а зйомки пройдуть в Ізраїлі, Італії та Єгипті.

Другим проєктом, над яким працює Скорсезе, є фільм "Сінатра". Він також може зіткнутися з деякими проблемами: донька легендарного співака Тіна Сінатра контролює маєток свого батька і ще не дала свого благословення на фільм. Утім вже відомо, що Скорсезе сформував зірковий акторський склад. Леонардо Ді Капріо зіграє самого співака, а Дженніфер Лоуренс - його другу дружину, акторку Аву Гарднер. Саме Гарднер стала причиною розриву шлюбу Сінатри з Ненсі Барбато, матір'ю Тіни.

Майбутній фільм уже викликає інтерес у великих студій і стримінгів через залучення двох найбільших кінозірок у головних ролях. Apple, яка профінансувала фільм "Вбивці квіткової повні" на суму $215 млн, хотіла б продовжити співпрацю зі Скорсезе, але Sony, як кажуть, є фаворитом, який отримає цей проєкт.

Також Скорсезе запланував співпрацю зі Стівеном Спілбергом над серіалом "Мис страху" для Apple TV+. Дві легенди виступатимуть виконавчими продюсерами проєкту, заснованого на фільмах Universal 1991 і 1962 років. Скорсезе був режисером нуарного трилера 1991 року, який випустила компанія Спілберга Amblin Entertainment.

У січні Скорсезе розповідав, що вже написав сценарій майбутнього фільму про Ісуса Христа та поділився деталями стрічки.



