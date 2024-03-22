Май "Дике серце": що подивитися на вихідні

Як завжди по п'ятницях, традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Мисливці на привидів: крижана імперія"

У кінотеатрах з 21 березня

Ця фантастична пригодницька комедія, яка є продовженням фільму "Мисливці на привидів: З того світу" (що вийшов у 2021 році) та п’ятим фільмом у однойменній франшизі, уже встигла отримати характеристику легкого сімейного кіно з надміром простецьких жартів, що втім зуміло у культову франшизу успішно вдихнути нове життя. Адже у цій комедії до своїх образів повернулися актори, які були задіяні у зйомках "Мисливців…" ще у 1980-х роках: Білл Мюррей, Ден Ейкройд та Ерні Хадсон.

Отож "родина Спенглер вирішує повернутися до Нью-Йорка. Тим паче славнозвісний будинок, у якому розміщувалася пожежна частина, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових, більш ефективних способів полювання. Таємнича знахідка може їм в цьому допомогти, але одночасно вона вивільняє невідому раніше злу силу Холод Смерті. Якщо не приборкати це лихо, то воно може занурити планету у новий льодовиковий період та знищити усе людство".

У головних ролях Пол Радд, Керрі Кун, Фінн Вулфгард, Маккенна Грейс, Білл Мюррей, Ерні Хадсон

"Проблема трьох тіл" (серіал)

На Netfliх з 21 березня

Науково-фантастичний телесеріал за мотивами трилогії китайського письменника Лю Цисіня "Пам'ять про минуле Землі" є одним із найочікуваніших - принаймні у березні. І тут є два моменти, які це зумовлюють. Лю Цисінь вважається найкращим сучасним фантастом Китаю, а його трилогія - однією з найкращих науково-фантастичних історій ХХІ століття з цікавими героями та захопливими поворотами сюжету, а головне з добре продуманим у деталях глобальним світом. Це з одного боку. А з іншого – адаптували книги Цисіня для Netfliх кінотворці "Гри престолів" Девід Беніофф та Ді Бі Вайсс, що саме по собі уже є відмінною рекомендацією.

Отже що лежить в основі усіх перипетій цієї кіноісторії? Боротьба з пришельцями за існування людства. Однак як стверджують творці фільму, мова не стільки про боротьбу з монстрами, скільки про реакцію людства на екзистенційну загрозу.

У ролях Бенедикт Вонг, Ліам Каннінгем, Джон Бредлі-Вест, Джонатан Прайс та ін.

"Придорожний заклад"

На Prime Vіdeo З 21 березня

Бойовик американського режисера Дага Лаймана є римейком однойменного фільму 1989 року.

Отож колись успішний у боях без правил Елвуд Далтон допускає серйозне порушення спортивних законів, через що завершується його спортивна кар’єра. Опинившись без аробітку, він погоджується стати вибивалою у невеличкому ресторанчику. Однак там йому доведеться зіткнутися з місцевою бандою.

У ролях Джейк Джилленхол, Конор Макгрегор, Біллі Магнуссен, Даніел Мелшіор та ін.

"Палм-Рояль" (серіал)

На Apple TV+ З 20 березня

Комедійно-драматичний міні-серіал, створений за мотивами роману Джульєтт Макденіел "Містер і місіс Американський пиріг" 2018 року.

Дія серіалу відбувається у 60-х роках в Палм-Біч. Головній героїні, вродливій білявці Максін зраджує її чоловік і згодом йде від неї до своєї вагітної секретарки. Це стає приводом для Максін кардинально змінити власне життя і втілити свою честолюбне мрію – стати частиною богеми Палм-Біч і виграти національний конкурс. Стрічка про те, що може ховатися за яскравою обгорткою і про те, на які жертви може піти чи не піти людина, щоб досягнути мріії. І чи вартує шкірка вичинки…

У ролях Крістен Віг, Рікі Мартін, Джош Лукас, Керол Бернетт, Лора Дерн та ін.

"Дике серце"

У кінотеатрах з 21 березня

На цей пригодницькі сімейний фільм хочеться піти хоча би тому, щоби зняти стрес від останньої масованої рашистської атаки шахедами та ракетами всієї території України. Тим більше, що в ньому, відзнятому за мотивами відомої серії книг для дітей австрійської письменниці Уш Лун, багато природи і багато коней. А іпотерапію ( нехай і за допомогою кіно) ще ніхто не відміняв.

Отож "для 11-річної Анні переїзд з великого міста до сільської місцевості не видається чимось правильним. Тим більше, це означає зміну школи, а нові знайомства не завжди бувають приємними. Передчуття дівчинку не підвело, бо однокласниці одразу ж взялися насміхатися з неї. Головна розрада Анні – малювання. Вона створює комікс, головним героєм якого є кінь з білою плямою на лобі. Саме таку тварину вона і зустріла, прогулюючись околицями. Неподалік діє кінна ферма, тож коні вільно ходять довкола. Захоплення конями розділяє також один з однокласників дівчинки. Якось діти дізнаються, що конокради хочуть викрасти тварину. Настав час захищати того, кого любиш".

До речі, коли авторка понад 50 книг Уш Лун була підлітком, то теж мріяла про коней. І коли вперше потрапила до конюшні, то просто сіла на коня і поскакала. Дорослі не могли в це повірити, а для неї цей досвід став неоціненним. Бо вперше вона геть не боялася. Як не боялася і згодом, коли гуляючи, зустріла табун диких коней.

У головних ролях Марта Габерланд, Франц Фердінанд Краузе, Феліція Трубе, Дітер Халлерворден, Софі Лутц