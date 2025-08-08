Між закоханим "Графом Дракулою" та саркастичною "Венздей": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Граф Дракула: Історія кохання"

У кінотеатрах з 7 липня

Фільм на основі видатного роману Брема Стокера про найвідомішого у світі вампіра зняв один зі знакових режисерів французького кінематографа Люк Бессон. Попри те, історію Дракули в тих чи інших інтерпретаціях екранізували мільйон разів, Люк Бессон взяв до уваги тему кохання - той аспект, який у всіх попередніх екранізаціях основним не був. Люк Бессон зізнавався, що основною мотивацією створити фільм стала не його зацікавленість персонажем Дракули, а володар призу Каннського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль актор Калеб Лендрі Джонс, з яким режисер працював над створенням стрічки "Догмен". Маючи бажання знову попрацювати з актором, враховуючи його дивовижний талант, Бессон почав думати про інші ролі для Калеба Джонса, і зупинився на Дракулі. Неймовірно добре зроблений - від сюжету до костюмів та графіки - із сильними акторськими роботам, цей фільм показує інакшого Дракулу, ніж усі звикли.

Як поінформували в анонсі, дія фільму розгортається в Парижі часів "прекрасної епохи" та у Трансильванії. Втративши дружину, Дракула зрікається Бога і стає тією істотою, про яку вже знято чимало фільмів. Минають цілі століття, як раптом у Парижі герой випадково зустрічає жінку, яка нагадує йому про втрачене кохання.

У ролях Калеб Лендрі Джонс, Зої Блю, Крістоф Вальц та ін.

"Венздей" (2 сезон, 1 частина)

На Netflix з 6 серпня

Довгоочікуване продовження американського потокового комедійного серіалу в жанрі жахів, що заснований на персонажі Венздей - старшої доньки ексцентричної родини Аддамс. Вийшовши в листопаді 2022 року, цей серіал став одним із найпопулярніших англомовних шоу Netflix з понад 1 млрд переглядів вже у перші два тижні. Про продовження цієї кіноісторї пишуть, що вона така ж заплутана, приваблива та захоплива, як і під час свого першого дебюту три роки тому. Що другий сезон вражає чітким сценарієм, таємницею, чорним почуттям гумору та потужним акторським складом на чолі з Дженною Ортегою. І що базуючись на тому, що зробило перший сезон таким популярним, продовження водночас покращує те, що не спрацювало раніше. Хоча поділ 2 сезону на дві частина ( друга з’явиться 3 вересня) чимало критиків назвали недоречним.

Отже у новому сезоні Венздей Аддамс, наділена гострим розумом та холоднокровністю, розбираючись у складних стосунках з родиною, друзями та старими ворогами, знову опиниться у вирі темних та хаотичних подій.

У ролях Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Емма Майєрс, Гантер Дуен та ін.

"Зброя"

У кінотеатрах з 7 липня

Новий повнометражний фільм актора, продюсера та режисера Зака Креґґера ("Варвар", "Компаньйон"), якого на створення стрічки частково надихнув фільм "Магнолія" Пола Томаса Андерсона. За права на створення фільму боролися одразу кілька гігантів кіноринку, зокрема Netflix, TriStar Pictures, Universal Pictures та New Line Cinema, яка й перемогла. Критики сходяться на тому, що ця стрічка може претендувати на один із найкращих жахастиків в цьому році, а режисер і колишній комік-скетчіст (який добре знає, як працювати з натовпом) Зак Креґґер на одного із найцікавіших творців жанру на цей момент. Відточуючи поєднання нестерпної напруги та чорного гумору до нового рівня гостроти, пропонуючи сильний акторський склад та цікаву структуру розділів, фільм майстерно балансує між жахами та комедією. І за відчуттями є таким, що впевнено пробирається вам під шкіру і залишається там надовго.

Отож "моторошна таємниця охопила маленьке містечко Мейбрук. Одного ранку середи на уроки вчительки молодших класів місіс Ґенді не прийшло жодного учня. Передували цьому події тієї ж середи. Уночі, о 2:17 17 дітей добровільно прокинулись, встали з ліжка, та опинившись на вулиці безслідно зникли у темряві. Та чи дійсно вони прокинулись добровільно? Хто чи що стоїть за таємничим зникненням, яке сколихнуло громаду Мейбрука?"

У ролях Джош Бролін, Джулія Ґарнер, Олден Ейренрайк, Остін Абрамс та інш

"Чужоземка: Кров моєї крові"

На STARZ з 8 серпня та на MGM+ з 9 серпня

Приквел популярної ( створеної США та Великою Британією) фантастично-історичної мелодрами "Чужоземка" за романами Діани Геблдон. Фанати цієї захопливої мелодрами (яка здобула нагороду за найкращу гру акторського ансамблю від Гільдії акторів США, номінована на "Золотий глобус" у категоріях "Найкращий драматичний серіал" та "Найкраща акторка драматичного серіалу" (Катріна Балф) та має інші відзнаки), нетерпляче очікують вже восьмий і начебто завершальний сезон історії. І тут такий яскравий дарунок. Пишуть, що зберігаючи магію оригінального шоу, приквел досяг успіху в усьому, що глядач любив від початку - феноменальний кастинг та акторська гра, атмосфера та сповнена несподіваних поворотів драма. І головне – історія з переміщеннями у часі, яка тримає. Як правило, приквели та сиквели рідко можуть скласти достойну конкуренцію оригінльному твору. зрівнятися з оригінальним твором. Але "Чужоземка: Кров моєї крові" – саме той випадок.

У фокусі кінооповіді - дві нові історії кохання, одна з яких починається на полях битв Західного фронту під час Першої світової війни, а інша — на луках Шотландії на початку 18 століття.

У ролях Гаррієт Слейтер, Джеймі Рой, Герміона Корфілд, Джеремі Ірвін та ін.

"Ще одна шалена п'ятниця"

У кінотеатрах з 6 серпня

Фентезійна комедія про обмін тілами режисерки Ніши Ґанатри за сценарієм Джордана Вайсса, є продовженням стрічки "Шалена п'ятниця", заснованої на романі Мері Роджерс 1972 року, і сьомим за рахунком фільмом у франшизі. Пишуть, що фільм чудово впорався з посиланням на оригінал, водночас викликаючи і гучний сміх і майстерно відтворюючи сентиментальні емоційні моменти. І що акторам робота в цій стрічці відверто в кайф, а дует Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс справді фантастичний. Окремі критики навіть зауважують, що несподіваним сюрпризом цього фільму є те, що матеріал перевершує досягнення оригінальної стрічки і є набагато креативнішим, ніж більшість екранізацій роману, з якого походить ця концепція. Хоча без злосливих коментарів теж не обійшлося. Але залишимо їх невідомими.

"У далекому минулому Тесс та Анна, - анонсують стрічку, - пережили кризу ідентичності та вийшли на новий рівень довіри між матір'ю та донькою. З тих пір пройшло чимало часу - Анна сама встигла стати мамою і чекає на появу падчерки. Впевнені у тому, що блискавка не вдаряє в одне місце двічі - Тесс та Анна дуже здивуються, коли з ними повторяться події двадцятирічної давнини".

У ролях Ліндсі Логан, Джеймі Лі Керті, Майтреї Рамакрішнан, Джулія Баттерс та ін.