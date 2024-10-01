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На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів

Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2024 вiвторок
16:33
Кіно

У Люксембурзі відбудеться кінофестиваль, присвячений кінематографії країн Центральної та Східної Європи, Cineast, на якому представлять 6 стрічок з України

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

З 3 по 20 жовтня 2024 року у Люксембурзі відбудеться Central and Eastern European Film Festival (CinEast) — престижний кінофестиваль, присвячений кінематографії країн Центральної та Східної Європи. Українське кіно також буде представлене на кінофестивалі. 

Так, у різних секціях буде представлено 6 українських фільмів:

  • "Уроки толерантності" режисера Аркадія Непиталюка у секції FunnyEast;
  • "Я, Побєда і Берлін" режисерки Ольги Ряшиної у секції Cinèscope та FunnyEast;
  • "Порцелянова війна" режисера Слави Леонтьєва у секції Cinèdocs;
  • Zinema режисера Корнія Грицюка у секції Cinèdocs;
  • "Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби у секції Cinèdocs;
  • "Мирні люди" режисерки Оксани Карпович у секції Cinèdocs.

У головному конкурсі CinEast Festival 2024 буде представлено 7 фільмів:

78 Days — режисерка Emilija Gašić;
Holy Week — режисер Andrei Cohn;
Lesson Learned — режисер Bálint Szimler;
Minghun — режисер Jan P.Matuszynski;
Mr. And Mrs. Stodola — режисер Petr Hátle;
Toxic — режисерка Saulė Bliuvaitė;
Windless — режисер Pavel G. Vesnakov.

Журі головного конкурсу очолить румунський режисер Александер Нанау. Окрім цього, на кінофестивалі відбудуться спеціальні події, зокрема лекції, майстер-класи та зустрічі за участі 30 провідних фахівців кінематографії з різних країн Європи.

CinEast Festival — це щорічний некомерційний кінофестиваль, присвячений актуальній кінопродукції країн Центральної та Східної Європи. Він проходить у жовтні на головних майданчиках міста Люксембург, а також в інших містах Великого Герцогства Люксембург.

Теги:
Культура
українське кіно
кінофестиваль
Люксембург
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