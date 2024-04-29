На Шерон Стоун подали до суду та вимагають $35 тис. компенсації
На американську акторку і модель Шерон Стоун подали до суду, звинувативши в тому, що вона спричинила ДТП у 2023 році, яке призвело до втрати працездатності іншої жінки
Про це пише PEOPLE.
66-річну зірку "Основного інстинкту" Шерон Стоун звинуватили у перевищенні швидкості та здійсненні "небезпечних маневрів" на автомобілі, які призвели до того, що вона врізалася в інший автомобіль і поранила жінку.
Аманда Годепскі подала скаргу на акторку до Верховного суду Лос-Анджелеса через пошкодження майна та тілесні ушкодження. Вона стверджує, що збитки перевищили $35 тис., і тому вимагає відшкодування збитків у такій сумі.
"Відповідачка Шерон Вонн Стоун спричинила зіткнення, керуючи автомобілем надто швидко для умов дорожнього руху, здійснивши небезпечний поворот на смугу руху позивачки та зіткнувшися з транспортним засобом позивача", — йдеться в заяві.
Згідно з судовими документами, інцидент імовірно стався 30 червня 2023 року на автомагістралі США Route 101, з’їхавши на авеню Колдвотер-Каньйон у Лос-Анджелесі. Годепскі стверджує, що Стоун у той час "недбало володіла, експлуатувала, керувала, вела та обслуговувала транспортний засіб" і вдарила власний автомобіль. У результаті Годепскі отримала "тілесні ушкодження та пошкодження майна".
У документах наголошується, що дії Стоун порушили принаймні три правила дорожнього руху Каліфорнії, зокрема занадто швидке водіння, небезпечний поворот і небезпечна зміна смуги руху.
Годепскі додала, що через ДТП втратила зарплату, пошкодила машину, зазнала "загального збитку" та втратила здатність заробляти". Крім того, вона сказала, що в результаті інциденту їй довелося оплатити лікарняні та медичні витрати, вона зазнала "емоційного стресу", "економічної та неекономічної шкоди".
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