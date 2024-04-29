На Шерон Стоун подали до суду та вимагають $35 тис. компенсації

Про це пише PEOPLE.

66-річну зірку "Основного інстинкту" Шерон Стоун звинуватили у перевищенні швидкості та здійсненні "небезпечних маневрів" на автомобілі, які призвели до того, що вона врізалася в інший автомобіль і поранила жінку.

Аманда Годепскі подала скаргу на акторку до Верховного суду Лос-Анджелеса через пошкодження майна та тілесні ушкодження. Вона стверджує, що збитки перевищили $35 тис., і тому вимагає відшкодування збитків у такій сумі.

"Відповідачка Шерон Вонн Стоун спричинила зіткнення, керуючи автомобілем надто швидко для умов дорожнього руху, здійснивши небезпечний поворот на смугу руху позивачки та зіткнувшися з транспортним засобом позивача", — йдеться в заяві.

Згідно з судовими документами, інцидент імовірно стався 30 червня 2023 року на автомагістралі США Route 101, з’їхавши на авеню Колдвотер-Каньйон у Лос-Анджелесі. Годепскі стверджує, що Стоун у той час "недбало володіла, експлуатувала, керувала, вела та обслуговувала транспортний засіб" і вдарила власний автомобіль. У результаті Годепскі отримала "тілесні ушкодження та пошкодження майна".

У документах наголошується, що дії Стоун порушили принаймні три правила дорожнього руху Каліфорнії, зокрема занадто швидке водіння, небезпечний поворот і небезпечна зміна смуги руху.

Годепскі додала, що через ДТП втратила зарплату, пошкодила машину, зазнала "загального збитку" та втратила здатність заробляти". Крім того, вона сказала, що в результаті інциденту їй довелося оплатити лікарняні та медичні витрати, вона зазнала "емоційного стресу", "економічної та неекономічної шкоди".

