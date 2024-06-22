Наша п’ятірка фільмів про тварин за 2024 рік

Дюна. Частина друга (2024)

Dune: Part Two

Фантастика, Драма, Пригода, Бойовик

США, Канада, Об'єднані Арабські Емірати, Угорщина, Італія, Нова Зеландія, Йорданія

Прослідкуйте за міфічною подорожжю Пола Атрейдеса, коли він об'єднується з Чані та фріменами, вступаючи на стежку війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Опинившись перед вибором між любов'ю всього свого життя і долею відомого всесвіту, Пол намагається запобігти жахливому майбутньому…

Бджоляр (2024)

The Beekeeper

Тріллер, Бойовик

Помста однієї людини набуває національних масштабів після того, як з'ясовується, що вона є колишнім оперативником потужної та підпільної організації, відомої як "Бджолярі"...

Кунг-фу Панда 4 (2024)

Kung Fu Panda 4

Фентезі, Сімейний, Комедія, Пригода, Бойовик, Мультфільм

США, Китай

Мультфільм

Але готується стати духовним лідером своєї Долини Миру, але йому також потрібен хтось, хто займе його місце Воїна Дракона. Таким чином, він навчатиме нового практикуючого кунг-фу для цього місця і зіткнеться із лиходієм, на ім'я Хамелеон…

Аргайл: Супершпигун (2024)

Argylle

Трилер, Комедія, Бойовик

Великобританія, США

Еллі Конвей, замкнута письменниця шпигунських романів, рідко залишає свій будинок. Але якось вона потрапляє у реальний світ шпигунства, коли сюжети її книжок стають надто схожі справжні справи зловісного підпільного синдикату…

Мадам Павутина (2024)

Madame Web

Трилер, Фантастика, Пригода, Бойовик

США

Історія походження ясновидячої, відомої як мадам Павутина, чиї екстрасенсорні здібності дозволяють їй бачити у світі павуків…