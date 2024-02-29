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Найкращі голлівудські комедії 2023 року – опис та трейлери

29 лютого, 2024 четвер
17:37
Кіно Найкращі голлівудські комедії 2023 року

Не знаєте який фільм обрати для перегляду ввечері? Тоді наш топ-5 найкращих комедійних фільмів Голлівуду допоможе вам визначитися. Буде смішно та цікаво!

У 2023 році кіноіндустрія Голлівуду вразила глядачів низкою захопливих комедійних шедеврів, які залишали незабутні враження. Цей рік став відмінним для любителів жартів, гумору та веселощів, оскільки було випущено чимало фільмів, що завоювали симпатії глядачів своїм оригінальним сюжетом, талановитою грою акторів та гострим гумором. 

Топ-5 голлівудських комедій 2023 року

Ми склали для вас список найкращих багатогранних фільмів у комедійному жанрі, які радували глядачів протягом 2023 року та отримали визнання критиків.

Барбі (Barbie)

Жанр: комедія, фантастика, пригоди

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 88%

IMDb: 6.9

У захопливому світі Барбіленду всі обов'язково мають відповідати ідеалам краси та бути бездоганними у своїй справі. Проте сама Барбі, яку зіграла неймовірна Марго Роббі, не відчувала себе ідеальною, крім того, вона задає низку екзистенційних питань, на які ніхто не може дати відповідь. Тому, Барбі вирушає у подорож до світу людей.

Ця іграшка, яка з'явилася на прилавках у 1959 році, завоювала серця не лише дітей, але й дорослих. А кінострічка "Барбі" розкриває нам всесвітньовідому ляльку в несподіваний та дуже цікавий спосіб. Фільм отримав визнання глядачів та критиків, вигравши 8 нагород, серед яких одна із найпрестижніших – за найкращий фільм на Astra Film Awards, що проводиться Голлівудським творчим альянсом. Крім того, стрічку відзначено за найкращий сценарій та найкращу пісню "I'm Just Ken", яку виконав Кен (Раян Ґослінґ).

Ти тут, Боже? Це я, Маргарет (Are You There God? It's Me, Margaret)

Жанр: комедія, драма, сімейний

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 95%

IMDb: 7.4

Сюжет кінострічки "Ти тут, Боже? Це я, Маргарет" базується на однойменному романі Джуді Блум. Юна дівчинка на ім'я Маргарет Саймон народилась Нью-Йорку, однак вона разом зі своєю сім'єю переїжджає до передмістя Нью-Джерсі. Вона проходить нелегкий процес дорослішання, але тепер їй ще потрібно пристосуватися до нового місця та знайти друзів. Її батьки мають різні релігійні переконання: батько – іудей, мати – християнка. Проте вони ніколи не нав'язували своїх вірувань Маргарет, залишаючи вільний вибір. У цей період змін та пошуку самоідентифікації дівчинка намагається знайти відповіді на питання через звертання до Бога.

Кінострічка отримала низку премій та нагород, зокрема, за найкращий комедійний фільм на Astra Film and Creative Awards та кращий сімейний фільм за версією Товариства кінокритиків Лас-Вегаса.

Залишенці (The Holdovers)

Жанр: комедія, драма

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 92%

IMDb: 8.0

Кінострічка розкриває події, які відбуваються під час Різдва на початку 1970-х років. Пол Ганем, викладач античних культур та мов у престижній академії-інтернаті Бартон, опиняється в непростій ситуації. Він отримує завдання піклуватися про групу учнів, які залишилися на канікули через нескладені іспити. Протягом кількох днів всіх дітей забирають батьки, крім одного учня – Ангуса. Він розумний, але бунтівний та впертий учень, який склав усі іспити. На жаль, його мама має інші плани на Різдво, тому не забрала сина додому на свята. У школі залишаються три людини: шкільна кухарка Мері, Ангус та Пол Ганем. Цікава та незвична компанія, яка має провести канікули в стінах академії.

Кінострічка отримала низку нагород та премій, має п'ять номінацій на премію Оскар.

Check-in у халепу (Joy Ride)

Жанр: комедія

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 82%

IMDb: 6.4

Сюжет фільму починається з рішення Одрі вирушити в подорож, щоб здійснити свою мрію, поїхати в Пекін та знайти своїх біологічних батьків. Напередодні поїздки вона отримує підтримку від вірних подруг, які готові їй допомогти в будь-яку мить. Лол часто сприймають як надійну та харизматичну особистість, яка вміє поставити перед собою мету й досягати її. Кет є типовою представницею творчої особистості, вона протягом останніх кількох років намагається реалізувати себе як актриса. Кет досягла певних успіхів і стала визнаною зіркою у світі телесеріалів.

Тепер на цих подруг чекає захоплююча подорож та безліч випробувань. Історія розпочинається вже у поїзді, де одна з пасажирок, виявляється наркодилером. Хоча їм вдалося уникнути серйозних наслідків, пригоди тільки починаються.

Шалені гроші (Dumb Money)

Жанр: комедія, драма, біографічний

Оцінка аудиторії на Rotten Tomatoes: 85%

IMDb: 6.9

Фільм "Шалені гроші" розповідає про неймовірні пригоди звичайних людей, які перетворили магазин відеоігор GameStop на одну з найбільш популярних компаній у світі, вибравшись у лідери фінансового ринку. Їм навіть вдалось перехитрувати багатіїв з Волл-стріт. У центрі уваги - звичайний хлопець, Кіт Гілл, який дуже добре розуміється у потоках фінансового ринку та сам інвестує в акції. Він ділиться своїми стратегіями в соціальних мережах. Відразу ж його публікації стають вірусними, а успіх - прикладом для багатьох. Проте, коли біржові таємниці виходять на поверхню, усі стають учасниками великої гри. Мільярдери з Волл-стріт не збираються втрачати своє та завдають удару.  

Ця кінострічка привертає увагу через те, що описані події реальні. Крім того, фільм базується на однойменній книзі "Антисоціальна мережа" Бена Мезріча, що видана у 2021 році.

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